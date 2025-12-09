Werbung

Die Postal-Reihe lebt von jeher von Kontroversen. Das erste Spiel erschien schon 1997 und wurde in Deutschland indiziert. Das Schicksal betraf auch die beiden Nachfolger von 2003 und 2004. Ein vierter Teil erschien 2022. Während die Spiele von Running With Scissors entwickelt wurden, sollte bei dem neuesten Ableger der Reihe ein neues Studio namens Goonswarm Games für das Spiel verantwortlich sein. Running With Scissors wollte als Publisher agieren. Vor einigen Tagen wurde Postal: Bullet Paradise dann mit einem eigenen Trailer angekündigt.

Der Titel wollte einen anderen Weg gehen als die Hauptreihe. Geplant war eher ein Vampire-Survivors aus der Ego-Perspektive, das im Universum des Postal-Dudes spielt. Die Reaktion der Fans verlief jedoch anders als erwartet. Nach der Veröffentlichung fluteten Anschuldigungen das Netz, nach denen die Entwickler hier generative KI eingesetzt hätten. Ein Blick auf das Video legt zumindest nahe, dass der Verdacht nicht ganz unbegründet ist.

Zunächst wehrte sich Running With Scissors und nahm das Entwicklerstudio in Schutz. Dabei teilten die Verantwortlichen ordentlich gegen die Community aus und warfen mit Beleidigungen um sich. Wenig später vollzog man eine Kehrtwende und zeigte sich in einem Post auf X enttäuscht von den Entwicklern. Eine Entschuldigung an die Community folgte danach auch noch.

Das Studio reagierte zunächst auch mit Leugnen, ruderte dann aber ebenfalls zurück und gab den KI-Einsatz in Teilen zu. Man entschuldigte sich für eventuelle emotionale Reaktionen und verkündete die Schließung des Studios sowie das Ende aller zukünftigen Projekte. Als Grund für die Schließung werden die sehr heftigen Drohungen, inklusive Morddrohungen, genannt, die gegenüber dem Studio geäußert wurden. Der Steam-Eintrag des Spiels ist bereits verschwunden und auch auf der Webseite von Running With Scissors findet sich keine Spur mehr von Postal: Bullet Paradise.