Im Mai 2023 erschien das Abenteuer Planet of Lana. Das Indie-Spiel erhielt durchaus gute Wertungen. Neben einem Durchschnitt von "Sehr Positiv" auf Steam steht der Titel auch bei metacritic auf einem Metascore von 80 und einem User Score von 7,9. Seit heute ist das Indie-Abenteuer auch für iOS und Android verfügbar.

Das Spiel schickt die Spieler auf eine farbenfrohe Sci-Fi-Reise über einen geheimnisvollen Alienplaneten. Im Zentrum der Geschehnisse steht die junge Lana, die gemeinsam mit ihrem tierischen Begleiter Mui aufbricht, um ihre verschwundene Schwester zu finden. Auf ihrem Weg durch handgemalte Landschaften trifft sie auf etliche seltsame Kreaturen. In alten Ruinen warten neben feindlichen Maschinen-Wesen vor allem viele Rätsel auf das Duo. Es gilt, Hindernisse kreativ zu überwinden und gefährliche Situationen mit Köpfchen statt Waffen zu meistern.

Die Welt von Planet of Lana war einst ein Ort des Gleichgewichts zwischen Mensch, Natur und Tier. Das änderte sich jedoch, als eine gesichtslose Maschinenarmee die Ruhe zerstörte. Das Spiel erzählt aber keine Kriegschronik, sondern eine poetische Geschichte über Mut, Zusammenhalt und den Versuch, eine Welt vor dem endgültigen Verfall zu bewahren.

Auf die Spieler wartet ein emotionales Abenteuer. Lana und Mui reisen durch eine farbenprächtige, handgemalte Sci-Fi-Welt. Die Rätsel erfordern meistens Teamwork. Lana muss die Fähigkeiten von Mui nutzen, um gemeinsam Rätsel zu lösen und Gefahren zu umgehen. Das Spiel setzt nie auf Kampf sondern Stealth. Maschinen und Kreaturen müssen mithilfe von Timing, Taktik und cleveren Aktionen umgangen werden. Zum Mobile-Release bietet das Entwicklerteam einen Launch-Rabatt von 10 % an. Bis zum 16. Dezember kostet das Spiel 7,99 $ statt 8,99 $ im Store von Android und iOS. Auch auf Steam gibt es einen Rabatt. Dort ist das Spiel noch bis zum 12. Dezember um 75 Prozent auf 4,99 Euro reduziert.