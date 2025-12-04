Werbung

Entwickler Arrowhead liefert ein riesiges Speicherplatz-Update für Helldivers 2. Der Titel erschien im Februar 2024 und hat seither eine große Fanbase aufgebaut. Die PC-Version des Shooters wird nun von rund 154 GB auf nur noch 23 GB reduziert. Damit schafft man eine Speicher-Ersparnis von glatt 131 GB, also 85 Prozent. Möglich wird das durch vollständige Daten-Deduplizierung. Zur Realisierung hat man mit Nixxes zusammengearbeitet. Durch die Reduzierung will man sich der Speichergröße der Konsolenversionen annähren. Die neue Slim-Version ist ab sofort als öffentliche technische Beta verfügbar.

Lange Zeit erklärte das Studio, dass die enorme Dateigröße nötig sei, um Ladezeiten auf HDDs gering zu halten. Doch interne Tests zeigten nun, dass die Ladezeiten der neuen Version selbst auf mechanischen Festplatten nur um wenige Sekunden ansteigen. Grund dafür ist, dass in Helldivers 2 der Großteil der Ladezeit nicht vom Asset-Streaming stammt, sondern von der Levelgenerierung, die parallel läuft. Damit bleibt der Unterschied zwischen deduplizierten und nicht-deduplizierten Daten minimal. Laut Studio spielen aktuell ohnehin nur noch circa elf Prozent der PC-Spieler noch auf einer HDD.

Die neue Version enthält keinerlei spielerische Unterschiede, alle Spieler teilen sich denselben Kriegsfortschritt, dieselben Accounts, Matchmaking-Pools und Inhalte. Die einzige Veränderung ist der verringerte Speicher-Verbrauch. Wer sich die Slim-Version ansehen möchte, kann ab sofort über Steam teilnehmen. Dazu muss lediglich unter dem Reiter Betas die Version "prod_slim" ausgewählt werden. Ein Rückwechsel ist jederzeit möglich.

Wenn die öffentliche Beta stabil läuft, wird die Slim-Version zum Standard für alle Spieler. Für kurze Zeit wird man noch zur Legacy-Version zurückwechseln können , um Probleme zu melden. Langfristig soll sie jedoch abgeschafft werden, um die Entwicklungs- und QA-Last zu reduzieren.