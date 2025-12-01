Werbung

Immer wieder gibt es in letzter Zeit Spekulationen rund um eine Ankündigung zu Half-Life 3. Derweil ist es schon 21 Jahre her, dass der zweite Teil der Reihe erschienen ist. Fast genauso alt ist dabei Garry's Mod. Diese erschien bereits 2006 und basiert auf der Engine von Half Life 2. Während es sich bei dem Originalspiel um einen Story-geführten Shooter handelt, gibt Garry's Mod dem Spieler einen Sandkasten mit völliger Freiheit. Seither wurden hunderte von Spielen innerhalb von Garry's Mod entwickelt. Der Entwickler der Mod, Garry Newman, hat mit seinem Facepunch Studio nun eine neuen Physikbaukasten entwickelt.

Das neue Spiel heißt s&box, gesprochen Sandbox, und soll im Gegensatz zu Garry's Mod kostenlos verfügbar sein. Nach eigener Aussage hat Newman durch das Entgegenkommen von Steam- und Half-Life-Schöpfer Valve ausreichend Geld verdient. Er sei bereits reich und wolle nun einer neuen Generation die Chance bieten, ihre eigenen Abenteuer mit dem neuen Titel zu kreieren. Daher soll s&box auch Open Source werden. Auf Steam ist das Spiel bislang noch nicht erschienen, dies soll aber noch im ersten Quartal 2026 geschehen. Wer möchte, kann sich das Spiel schon jetzt bei GitHub kostenlos herunterladen.

Wer s&box nutzt, um ein eigenes Spiel zu erschaffen, soll dieses über die Plattform kostenlos anbieten können. Ein Spielfond zahlt den Entwicklern dann basierend auf der Spieleranzahl einen Lohn aus. Die Entwickler haben bekannt gegeben, dass sie ihre Finanzen von Anfang an offenlegen wollen, damit für jeden Nutzer ersichtlich wird, wie das Geld verteilt wird und das sich Facepunch Studio nicht die Taschen voll macht. Wer sich bis zum Steam Release von s&box noch Garry's Mod ansehen möchte, kann diese aktuell um 50 Prozent reduziert zum Preis von 4,99 Euro auf Steam erwerben. Möchte man alle Werke von Facepunch erstehen, bietet sich das Facepunch Complete Bundle für 86,55 Euro an. Darin enthalten sind insgesamt acht Artikel.