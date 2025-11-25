Werbung

In den vergangenen Wochen sind erneut Hinweise zu einem möglichen Half-Life-Nachfolger aufgetaucht, die die Gerüchteküche wieder ordentlich anheizen. Obwohl seit Jahren unklar ist, ob Valve tatsächlich an einem dritten Teil arbeitet, haben verschiedene Gerüchte die Diskussion neu belebt. Ausgelöst wurde dies unter anderem durch Spekulationen rund um ein Projekt namens HLX, das in Teilen der Community als möglicher Deckname für das Spiel interpretiert wurde. Eine erwartete Ankündigung zum Jubiläum des ersten Half-Life blieb jedoch aus.

Trotz der ausgebliebenen Enthüllung halten einige Branchenkenner ihre Einschätzung aufrecht, wonach Valve eine Vorstellung noch in diesem Jahr planen könnte. Im Podcast Insider Gaming Weekly erklärte Mike Straw, er kenne ein internes Datum, wolle es aber nicht preisgeben. Nach seinen Angaben soll Valve bewusst unterschiedliche Termine intern streuen, um undichte Stellen zu identifizieren. Diese Vorgehensweise könnte erklären, weshalb sich in den vergangenen Wochen mehrere voneinander abweichende Hinweise verbreitet hatten.

Straw geht dennoch davon aus, dass Valve noch in diesem Jahr aktiv werden dürfte. Ein erster Auftritt bei den Game Awards 2025 am 11. Dezember sei aus seiner Sicht aber unwahrscheinlich, da man dort eher weiterführende Informationen als eine eigentliche Premiere erwarten könne. Mit Blick auf den Kalender bliebe somit nur ein begrenztes Zeitfenster übrig, was erneut Raum für Spekulationen eröffnet.

Für Spieler bedeutet die aktuelle Lage vor allem Warten. Seit dem VR-Titel Half-Life: Alyx aus dem Jahr 2020 wächst die Erwartung, dass Valve wieder stärker klassische Einzelspielerprojekte aufgreifen könnte. Die diskutierten Leak-Sperren, das rätselhafte HLX-Projekt und die vorsichtigen Äußerungen verschiedener Insider deuten zumindest darauf hin, dass intern an etwas gearbeitet wird, das bisher nicht offiziell kommuniziert wurde.

Ob eine mögliche Ankündigung tatsächlich bevorsteht, bleibt offen. Die jüngste Gerüchtelage lässt aber den Eindruck entstehen, dass die Wahrscheinlichkeit höher sein könnte als in den Jahren zuvor.