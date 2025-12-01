Werbung

Vor rund einer Woche erschien das Catalyst-Update für EVE Online. Das Urgestein der Sci-Fi-MMOs ist mittlerweile ganze 22 Jahre alt. Dennoch lockt der Titel täglich Tausende von Spielern an den Rechner. Gerade die neuesten Erweiterungen sorgen für einen Zuwachs bei den Spielerzahlen. So wird EVE seinen Fans wohl noch lange erhalten bleiben.

Die Macher gaben nun bekannt, dass man zum ersten Mal seit über 10 Jahren mehr als eine Million Spieler verzeichnen konnte. Ein Blick in die SteamDB zeigt, dass man aktuell um die 4.000 bis 5.000 gleichzeitige Spieler täglich erreicht. Das neueste Update hat den Bergbau überarbeitet und ein neues Erz ins Spiel eingeführt. Eine neue Handlung bringt diesen den Spielern näher und soll sowohl Einsteiger als auch treue Fans gleichermaßen abholen.

Erst Anfang des Jahres haben die Macher die Roadmap für 2025 vorgestellt. Man möchte auch den Einstieg ins Spiel überarbeiten. Aufgrund der hohen Laufzeit des MMO gibt es mittlerweile viele Mechaniken, die Neueinsteiger erschlagen könnten. So wird nun an einem übersichtlicheren Start ins Spiel gefeilt. Wer sich selbst einen Eindruck von dem Sci-Fi-MMO verschaffen möchte, der kann EVE Online kostenlos auf Steam herunterladen und spielen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, die Ingame-Währung Plex für echtes Geld zu erstehen. Außerdem gibt es ein Abo-Modell mit monatlichen Kosten und verschiedene kostenpflichtige Erweiterungen.