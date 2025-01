Werbung

Ganze 22 Jahre läuft das Weltraum-MMO EVE Online bereits und bis heute lockt das Spiel täglich um die 4.000 Spieler vor den Bildschirm und das alleine auf Steam. Das zeigt ein Blick in die Steam-Charts. Einer der Gründe für den anhaltenden Erfolg ist der stetige Nachschub an Inhalten für den Titel. So haben die Entwickler kürzlich die geplanten Updates für 2025 vorgestellt.

Zunächst soll die kürzlich erschienene Revenant-Erweiterung im ersten Quartal ein großes Update erhalten. Diese wurde erst im November 2024 veröffentlicht und hat unter anderem neue Rohstoffe und die Söldnerhöhlen ins Spiel gebracht. Im zweiten Quartal folgt die erste neue Erweiterung mit der Summer Expension. Begleitet wird diese von den Festivitäten zum 22. Jubiläum des Spiels. Hier stehen der Capsuleer Day und das Fanfest 2025 auf dem Plan. Wer möchte, kann daran auch in Person teilnehmen. Es findet in Reykjavik vom 01. bis 03. Mai 2025 statt.

Das dritte Quartal setzt den Plan dann mit einem großen Update für das Summer DLC fort. Außerdem soll in diesem Zeitraum das The Alliance Tournament starten. Das Finale steht im vierten Quartal an. Dort sind mit Winter Nexus und Crimson Harvest sogar noch zwei weitere Events angekündigt. Fans können sich aber auch auf eine zweite Erweiterung freuen, die im Winter erscheinen soll. Aktuell wird sie noch unter dem Namen Winter Expension geführt. Eine komplette Auflistung der geplanten Aktionen und weitere aktuelle Neuigkeiten finden sich auch auf der offiziellen Webseite.