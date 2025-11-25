Werbung

Nachdem es eine Weile wieder ruhig um eine potenzielle Neuauflage des beliebten Assassin's Creed: Black Flag geworden ist, verdichten sich aktuell die Hinweise, dass sowohl eine Ankündigung als auch die Veröffentlichung möglicherweise nicht in allzu weiter Ferne liegen könnten. Denn im Zuge der Veröffentlichung der neuesten Finanzergebnisse des Unternehmens wurde auch eine Liste mit Spielen präsentiert, die noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres am 31. März 2026 erscheinen sollen. Einer der Titel öffnet dabei mit dem Kürzel "unangekündigt" Tür und Tor für Spekulationen.

In einem neuen Bericht von Insider Gaming wird daher vermutet, dass es sich bei diesem unangekündigten Spiel wohl um die neue Version von Black Flag handeln dürfte. Datiert wird eine mögliche Veröffentlichung für die Woche vom 23. März 2026. Eine Verschiebung ist offenbar aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Offizielle Aussagen zur Existenz des Projekts gibt es aber nach wie vor nicht.

Die überarbeitete Fassung soll demnach umfangreiche technische Anpassungen erhalten. In einem vorherigen Bericht genannt wurden eine modernisierte Grafik, Systeme auf dem Niveau aktueller Ableger wie Assassin's Creed Shadows sowie ein stärker in Richtung Rollenspiel erweitertes Spielgerüst. Überdies ist von neuen Missionen und zusätzlichen Inhalten für die Hauptfigur Edward Kenway die Rede. Elemente aus der modernen Rahmenhandlung, die im Original noch enthalten waren, sollen hingegen entfallen. Insgesamt würde die Neuauflage damit deutlicher an heutige technische Standards angepasst.

Offenbar fokussiert Ubisoft sich zunehmend auf seine erfolgreichste Marke. Neben dem in diesem Jahr erschienen Assassin's Creed Shadows, folgte auch ein kostenloses Update für Assassin's Creed Mirage. Für das nächste Jahr wird abseits eines potentiellen Remakes von Black Flag mit einer zweiten großen Erweiterung für Shadows gerechnet. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen an einem Multiplayer-Ableger sowie an Assassin's Creed Hexe, das sich thematisch mit Hexerei befassen soll.