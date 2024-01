Werbung

Wie viele andere Spiele und Spiele-Serien derzeit, sollen auch die Assassin's Creed-Titel über die kommenden Jahre eine Neuauflage erfahren. Bereits im letzten Jahr hat Ubisoft dazu Stellung bezogen und angekündigt, dass sich die Spieler auf weitere Assassin's Creed-Titel freuen dürfen. Nun machen wieder Gerüchte über ein Remake von Assassin's Creed IV Black Flag die Runde. Das Spiel erschien bereits im Jahr 2013 und ist bis heute einer der beliebtesten Titel des Franchise.

Ursächlich dafür ist ein Hinweis in einem Lebenslauf eines Lead Artists, indem die Rede davon ist, dass Ubisoft Singapur bereits im vergangenen September mit Arbeiten an einem bisher unangekündigten Assassin's Creed-Spiel begonnen haben soll. Während andere Projekte bereits offizielle Codenamen erhalten haben, köcheln die Spekulation um ein Remake von Black Flag bisher nur in der Gerüchteküche vor sich hin.

Dass das Studio Ubisoft Singapur offenbar wirklich an einem neuen Assassin's Creed-Spiel werkelt, stützt ein weiterer Lebenslauf eines Lead Cinematic Designers, der seinerseits von einem bisher unbekannten Assassin's Creed-Titel berichtet.

Dass dabei ausgerechnet das Studio Ubisoft Singapur mit der Wiederbelebung von Black Flag betraut sein könnte, wäre keine Überraschung, sondern beinahe logisch. Denn Ubisoft Singapur ist durchaus bekannt für seine Arbeiten an Wassereffekten, welche zudem in vielen Titeln der Assassin's Creed-Reihe zum Einsatz kamen. So wird diese Technologie auch in ihrer neusten Version im kommenden Titel "Skull & Bones" Verwendung finden. Anschließend soll diese in das Remake von Black Flag einziehen. Die nötige Erfahrung für die Umsetzung einer Neuauflage wäre damit durchaus gegeben.

Allerdings soll sich das Projekt laut weiterer Gerüchte wohl noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Offiziell bestätigt ist ohnehin bisher nichts davon. Für Fans des ursprünglichen Spiels gilt es daher zunächst einmal abzuwarten.