Ubisoft hat ein kostenlose DLC-Update für Assassin’s Creed Mirage vorgestellt. Die Erweiterung trägt den offiziellen Titel "Valley of Memory" und erscheint am 18. November 2025 für alle Plattformen. Mit dem neuen Inhalt wird das Spiel um eine zusätzliche Region namens al-ʿUla erweitert, die historisch im Zentrum der sogenannten Weihrauchstraße während der Blütezeit des Abbasidenreichs liegt.

Für die Umsetzung hat Ubisoft eng mit Archäologen und Historikern zusammengearbeitet, um al-ʿUla so authentisch wie möglich nachzubilden. Die Entwickler wollen mit dieser Erweiterung zeigen, wie das Handelszentrum im neunten Jahrhundert ausgesehen haben könnte - eine Zeit, in der al-ʿUla als kultureller und wirtschaftlicher Knotenpunkt galt.

Inhaltlich erzählt Valley of Memory eine neue Geschichte innerhalb von Basims Reise, die sich auf seine Suche nach seinem Vater konzentriert. Neben der Hauptmission enthält das DLC zusätzliche Aufträge und Nebenquests. Außerdem führt Ubisoft einige von Spielern häufig gewünschte Änderungen ein, darunter die Möglichkeit, bereits absolvierte Missionen erneut zu spielen. Eine neue Fraktion von Räubern soll zudem für frische Herausforderungen in der Spielwelt sorgen.

Auch spielerisch bringt das Update zahlreiche Erweiterungen mit sich. So gibt es nun eine neue Stufe für Werkzeugverbesserungen, zusätzliche Parkour-Fähigkeiten - etwa das manuelle Springen - und Anpassungen in der weniger dicht besiedelten Nordregion von al-ʿUla, wo Basim vermehrt felsige Landschaften erkundet. Damit erweitert Ubisoft die Bewegungsfreiheit und den taktischen Spielraum des Protagonisten spürbar.

Ursprünglich war kein zusätzlicher DLC für Assassin’s Creed Mirage geplant. Die Entscheidung fiel erst später, nachdem das Spiel eine positive Resonanz erhielt. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch Ubisofts Partnerschaft mit der Savvy Games Group, einem Spiele-Investmentunternehmen, das vom saudischen Public Investment Fund (PIF) gegründet wurde. Der PIF ist derzeit einer der Hauptinvestoren, die an der Übernahme von EA beteiligt sind, um das Unternehmen von der Börse zu nehmen.