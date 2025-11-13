Werbung

Dauerbrenner Mario erhält von Nintendo regelmäßig neue Spiele. 2023 erschien dann der Super Mario Film. Im Gegensatz zum ersten Versuch einer Filmumsetzung von 1993 konnte der neue Film viele Fans der Marke überzeugen. Bei den Kritiken schnitt er eher durchschnittlich ab. Auf metacritic erreichte er einen Metascore von 46, aber einen User Score von 8,1. Schon länger ist bekannt, dass ein Nachfolger erscheinen soll.

Gerade erst im Oktober erschienen bereits Neuauflagen von Super Mario Galaxy 1 & 2. Diese haben wir uns in einem Test näher angeschaut. Der neue Film soll sich nun dieser Vorlage bedienen. Dafür erhielt er gestern seinen eigenen Showcase. Nintendo und Illumination präsentierten in der kurzen Show einen frischen Trailer zum kommenden Film. Die Fortsetzung soll größer, bunter und deutlich abgefahrener werden als Teil eins.

Der Trailer zeigt bereits einen Eindruck davon, wohin die Reise diesmal geht. Zu sehen ist der gefangene Bowser, der sein Dasein als geschrumpfte Version in der Gefangenschaft von Mario fristet. Bowser Junior erscheint zu seiner Rettung. Auch die Sternschnuppen, die eines der Kernelemente der Galaxy-Spiele bilden sind zu sehen. Ebenso die klassischen Sprünge von Planet zu Planet. Neu ist ebenfalls Rosalina, die im Trailer ihren Zauberstab nutzt, um einen Kampfroboter zu erledigen.