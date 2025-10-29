Werbung

Gestern wurde eine neue Ausgabe des ID@Xbox Showcase präsentiert. In der Show zeigte Microsoft gemeinsam mit IGN Weltpremieren, neue Releasetermine und frisches Gameplay zu Indie-Entwicklern, die derzeit an Spielen für Xbox arbeiten. Eine komplette Liste der vorgestellten Spiele findet sich bei Xbox Wire. Auf Youtube steht auch das VoD zur Verfügung.

Agni: Village of Calamity nutzt ein ungewohntes Setting. Spieler erwartet ein Mix aus Survival-Horror und indonesischer Folklore. Als Teil einer Eliteeinheit muss Protagonistin Agni seltsame Vorfälle in einem abgelegenen Dorf untersuchen. 2026 soll mit Aphelion ein Sci-Fi-Action-Adventure erscheinen. Darin erkunden die Astronauten Ariane und Thomas einen unbekannten Planeten, um das Rätsel ihrer Bruchlandung zu lösen. Der neue Trailer zeigt nun erstmals ein Alien, das auf dem Planeten lauert.

Ebenfalls 2026 erscheint der physikbasierte Dungeon-Brawler Awaysis. Wesentlich finsterer wird es in der Fortsetzung von Darkwood. Das Survival-Horror-Spiel bietet neue Gebiete, neue Kreaturen und eine komplett neue Geschichte rund um ein sterbendes Meer. Spieler erkunden bei Tag eine gefährliche Welt und sammeln Vorräte, um die Nächte zu überleben. Ab dem 9. Dezember erscheint der Roguelike-Mining-Titel Dome Keeper von Raw Fury auf Xbox Series X/S, PC, Cloud und im Game Pass.

Mehr Horror liefert Don’t Fret. In diesem Spiel steuern die Spieler Fret, eine lebendige Gitarre. Sie wird von allerlei Monstern gejagt, während sie musikalische Rätsel lösen muss. Völlig verrückt wird es mit Egging On. Hier muss ein rohes Ei durch das Level gesteuert werden. Der Titel erscheint bereits am 06. November 2025 und ist ab Tag eins im Game Pass enthalten. Comicfans können sich auf eine Alpha-Version von Invincible VS spielen, die vom 21. bis 24. November 2025 Probe gespielt werden kann. Das Release ist für 2026 geplant. Monsters Are Coming! Rock & Road hingegen erscheint schon am 20. November 2025 im Game Pass. Das Spiel ist ein Mix aus Aufbaustrategie und Survival in einer postapokalyptischen Welt.

Auch Mouse: P.I. For Hire hatte hier wieder einen Auftritt. In einem ausführlichen Deep Dive zum Ende der Show sprachen die Spieler über ihr Spiel. Mouse P.I. For Hore erscheint am 19. März 2026 für Series X/S. Von den Machern von Art of Rally erscheint Over the Hill 2026. Der Racer bietet ikonische 4×4-Fahrzeuge der 60er bis 80er. Planet of Lana II: Children of the Leaf soll bereits Anfang 2026 erscheinen und wirbt mit mehr Spielzeit, größeren Rätseln, neuen Biomen und mehr Story. In Puppergeist werden Rhythmus-Gameplay und eine Visual Novel kombiniert. Routine baut auf Sci-Fi-Horror aus der Ego-Perspektive und spielt auf einer Mondbasis im 80er-Retro-Stil. Release ist der 04. Dezember 2025. Sledding Game bietet genau das, was der Name verspricht. Schlittenfahren mit Freunden. Dazu kommen Sprachchat und Ragdoll-Physik. EInen Shadowdrop gab es mit Superball, oder Super Buckyball Tournament. Der 3-gegen-3-Straßensportmix mit Heldenfähigkeiten und Neon-Ästhetik ist ab sofort verfügbar für Series X/S und PC mit Game Pass-Vorteilen.

Task Time ist ein weiteres Partyspiel für bis zu acht Spieler und orientiert sich an Erfolgen wie Gang Beasts und Fall Guys. Auf dem PC ist der TCG Card Shop Simulator bereits verfügbar. Nun soll die Simulation Anfang 2026 auch für Series X/S, PC und Game Pass erscheinen. Erstmals vorgestellt wurde das düstere Fantasy-RPG UnGodly. Der Clip zeigt Kämpfe und Charaktere, die im Spiel warten. Abschließend sei noch das Crossover zwischen Vampire Survivors und Balatro genannt. Der DLC steht kostenlos zur Verfügung.