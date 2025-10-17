Werbung

Es ist schon einige Zeit her, dass im Rahmen eines Xbox Showcase Mouse P.I. for Hire vorgestellt wurde. Das Spiel von Fumi Games ist eigentlich ein brutaler Shooter, setzt aber auf schwarz-weiß Look der 30er Jahre. Auch die handelnden Figuren erinnern sehr an verschiedene Disney-Charaktere. Nach der Ankündigung wurde es allerdings etwas ruhiger um den Titel. Nun haben die Entwickler neue Informationen bekannt gegeben. Bald sollen tiefere Einblicke in Gameplay und Entwicklung folgen, auch das Release Datum wird demnächst verkündet.



Vorerst wurde nur ein knapp einminütiger Teaser veröffentlicht. Dieser zeigt bereits neue Szenen aus dem Spiel und soll einen Vorgeschmack auf die Deep Dive Dokumentation bieten, die am 28. Oktober 2025 im Rahmen der id@xbox Show gezeigt wird. Insgesamt sollen an diesem Tag in knapp 50 Minuten kommende Spiele für Xbox Konsolen und Game Pass präsentiert werden. Die Show startet um 19.00 Uhr und wird unter anderem über Twitch in Zusammenarbeit mit IGN ausgestrahlt.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Die Entwickler haben auf X auch einen Post veröffentlicht, der die Teilnahme von Mouse P.I. for Hire am kommenden Galaxies Gaming Showcase ankündigt. Dieser wiederum findet am 23. Oktober 2025 statt und wird ebenfalls auf Twitch übertragen. Im Rahmen der Show wollen die Entwickler einen neuen Trailer zeigen. Für Fans dürfte es aber viel interessanter sein, dass während der Show das Veröffentlichungsdatum des Spiels angekündigt wird.

In Mouse P.I. for Hire schlüpfen die Spieler in die Rolle von Cartoon-Figur Jack Pepper. Der Privatdetektiv kämpft sich durch eine korrupte Stadt voller Gangster. Trotz des Schwarz-Weiß-Cartoon-Stils ist in dem bisher veröffentlichten Material bereits zu erkennen, dass es hier durchaus brutal zugeht. Köpfe platzen, Gegner verbrennen und es spritzt eine Menge schwarzes Blut. Dabei setzt Jack Pepper auf ein großes Arsenal verschiedener Waffen. Wer möchte, kann sich das Spiel schon jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen.