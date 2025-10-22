Werbung

Gerade erst wurde die Übernahme von Electronic Arts durch eine Investorengruppe bekannt. Nun sieht es so aus, als würde auch Warner Bros. möglicherweise bald verkauft werden. Grund für diese Annahme ist eine Mitteilung des Unternehmens an seine Investoren.

Darin bestätigt der Konzern, dass man Kaufangebote von Interessenten prüfe. Dabei scheint es aktuell zwei verschiedene Optionen einer Übernahme zu geben: Entweder wird Warner im Ganzen verkauft oder man verkauft Warner Bros. und Discovery getrennt voneinander. Die beiden Bereiche wurden bereits in der Vergangenheit aufgeteilt. Laut CEO Zaslav sollte dieser Schritt dazu beitragen, das Studio wieder an die Spitze der Branche zu bringen.

Zaslav gibt außerdem an, dass man Kaufanfragen von mehreren Interessenten erhalten habe. Einer davon scheint Konkurrent Paramount zu sein. Neben etlichen Filmen und Fernsehserien ist Warner für viele erfolgreiche Spiele verantwortlich. Eines der bekanntesten Franchises dürfte Mortal Kombat vom Studio NetherRealm sein. Auch Hogwarts Legacy aus dem Jahr 2023 kommt von Warner und wurde von Avalanche Software produziert. Allerdings gehören auch Flops wie Suicide Squad: Kill the Justice League zum Portfolio.

Es bleibt abzuwarten, ob und vor allem zu welcher Summer Warner Bros. verkauft wird.