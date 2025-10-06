Werbung

Vor einigen Tagen hat Microsoft bekannt gegeben, dass das hauseigene Abo-Modell umgestellt wird. Ab jetzt werden Abos in den Stufen Essential, Premium oder Ultimate abgeschlossen. Hinzu kommt der reine PC-Tarif. Besonders bitter für Fans ist jedoch die enorme Preiserhöhung für Ultimate. Hierfür ruft der Konzern nun 27 Euro im Monat auf.

Offenbar plant man bei Microsoft aber noch eine weitere Neuerung. Dies zumindest berichtet The Verge. Laut dem Artikel wird aktuell an einer werbefinanzierten Version des Xbox Cloud Gaming gearbeitet. Diese Option wird angeblich bereits intern getestet und soll in den nächsten Monaten angekündigt werden.

Das neue Modell soll Cloud Gaming ermöglichen, ohne dass ein kostenpflichtiges Game Pass Abo nötig ist. Entsprechend muss man aber Werbeeinblendungen über sich ergehen lassen. Es wird berichtet, dass im Test je zwei Minuten Werbung geschaut werden müssen, bevor das gewünschte Spiel startet. Allerdings ist danach auch kein grenzenloser Spielspaß möglich. Den Berichten zufolge wird das Spiel nach der Werbung für maximal eine Stunde zur Verfügung gestellt. Insgesamt soll es auch ein monatliches Limit von fünf Stunden geben. Wann genau Cloud Gaming mit Werbung vorgestellt wird, ist unklar. Es ist also durchaus möglich, dass das System bis dahin noch überarbeitet wird.