Mit Dinkum soll eine neue Lebenssimulation für Nintendo Switch erscheinen. Das Indiespiel wurde von dem australischen Solo-Entwickler James Bendon entwickelt. Als Publisher fungiert Krafton. Nun wurde bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen für eine physische Nintendo-Switch-Edition von Dinkum in Europa freigeschaltet wurden. Die physische Edition soll am 30. Januar 2026 in allen Einzelhandelsgebieten außerhalb Asiens veröffentlicht werden.

Europäische Fans können sich eine limitierte Day-1-Edition bestellen. Diese bietet zwei exklusive Extras. Neben einem Jackaroo-Schlüsselanhänger zum Sammeln gibt es einen 2-Disc-Soundtrack mit über 40 Titeln aus dem Spiel. Zusätzlich gibt es als digitalen Inhalt das exklusiv für Nintendo Switch erhältliche Battlegrounds-Kostüm-Set. Die Standard-Edition enthält nur das Battlegrounds-Kostüm-Set als Bonus.

Das Battlegrounds-Kostüm-Set beinhaltet vier Kostümteile in Form von Ingame-Items. Um sie zu erhalten, müssen Käufer Dinkum auf Nintendo Switch gestartet und eine Nacht im Spiel verbracht haben. Danach finden sie die Gegenstände in ihrer Mailbox. Die Gegenstände werden nur einmal vergeben. Wenn sie verloren gehen oder verkauft werden, kann man sie nicht zurückbekommen.

Dinkum ist ein Survival-Simulationsspiel, das vom australischen Outback inspiriert ist. Spieler können sich mit vielen Aktivitäten wie Landwirtschaft, Jagen, Bergbau, Fischen und Sammeln beschäftigen. Mit gewonnenen Ressourcen können sie ihre Stadt vergrößern. Wechselnde Jahreszeiten und Wetterbedingungen haben Einfluss auf die Feldfrüchte. Zum Spielumfang zählt auch die Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Möbeln. Wenn eine Stadt floriert, zieht sie mehr Geschäfte und Dorfbewohner an.

Weitere Informationen zum Spiel und zur Vorbestellung gibt es auf der offiziellen Seite. Dinkum ist auch auf dem PC verfügbar und kann auf Steam zum Preis von 19,50 Euro erstanden werden. Aktuell ist der Titel um 30 % auf 13,65 Euro reduziert.