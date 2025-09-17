Werbung

Mittlerweile ist es mehr als zwei Jahre her, dass Diablo IV veröffentlicht wurde. Um den Titel weiter mit Inhalten zu versorgen, liefert Entwickler Blizzard regelmäßig neue Inhalte. So erschien bereits 2024 das Addon Vessel of Hatred. Zudem erscheinen konstant Seasons mit verschiedenen Themen. Heute hat Blizzard die mittlerweile zehnte dieser Seasons angekündigt.

Unter dem Namen Höllenchaos startet diese am 23. September 2025. In Season 10 verschlingt das namensgebende Chaos die Spielwelt von Sanktuario. Bartuc, der Herr des Chaos, erhebt sich und bedroht die gesamte Welt. Das Event der Höllenhorden wurde überarbeitet und kehrt zurück. Außerdem können sich die Spieler durch Chaosportale kämpfen und sich selbst sogenannte Chaosvorteile verdienen, die ihnen den Kampf erleichtern sollen.

Mit der Season erscheint auch ein neuer Boss. Der einstige Blutfürst, Bartuc, kehrt als Chaosfürst nach Sanktuario zurück. Er ist es auch, der für die Chaosportale, die überall erscheinen, verantwortlich ist. Wanderer können Bartuc bei ihren Durchläufen in den Höllenhorden herausfordern, indem sie genug brennenden Äther verdienen. Wer Bartuc bezwingt, erhält die besten Belohnungen, darunter die zuverlässigste Quelle für Chaosrüstung. Die überarbeiteten Höllenhorden bieten einen wellenbasierten Endgame-Modus. Neu sind hier die Chaoswellen, die zur Season passen. Im Kampf gegen den Grausamen Rat wird ein Mitglied zum Ratssprecher ernannt und erhält verstärkte Fertigkeiten.

Saisonales Ansehen schaltet klassenspezifische Chaosvorteile frei. Diese sollen das Potential haben, Builds dramatisch zu verändern. Chaosrüstung verleiht einzigartigen Gegenständen einen neuen Buff. Dadurch können bereits lange bekannte Items bei maximaler Macht auf unkonventionellen Plätzen angelegt werden. Die Chaosportale reißen in Höllenfluten und Alptraumdungeons auf und bieten bei ihrer Versiegelung große Belohnungen. Spieler erwarten neue Chaosmonster, um saisonales Ansehen und sogenannte Höllenkrümmungen zu erhalten. Mit diesen lassen sich die Chaosvorteile aufwerten.

Weitere Informationen finden sich im offiziellen Blog-Eintrag.