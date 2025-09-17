Werbung

Palworld soll im kommenden Jahr die Early-Access-Phase verlassen und mit einem großen Update in Version 1.0 starten. Das hat der Entwickler Pocketpair in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal angekündigt. Bis dahin sollen weitere Inhalte allerdings etwas langsamer als bisher ausgeliefert werden, da sich das Team nun voll auf die Behebung technischer Probleme konzentrieren möchte.

In einer weiteren Mitteilung erklärte Kommunikationsdirektor John Buckley, dass der Fokus daher weniger auf neuen Inhalten und mehr auf dem Beseitigen von Fehlern und Unstimmigkeiten liegt. Seit dem Start des Spiels habe man bereits fünf größere Updates veröffentlicht, darunter die Einführung von Raids, die Erweiterung um die Insel Sakurajima, den Feybreak-Patch, Crossplay-Integration und eine Zusammenarbeit mit Terraria. Nun wolle man sich stärker auf die Stabilität des Spiels konzentrieren, um eine solide Grundlage für die Vollversion zu schaffen.

Das für den Winter geplante Update soll zwar noch einige neue Elemente enthalten, wird jedoch wohl nicht den Umfang früherer Erweiterungen erreichen. Buckley betonte aber, dass die Entwicklung nicht zurückgefahren werde. Vielmehr wolle man die Zeit nutzen, um die Basis für die Veröffentlichung von Version 1.0 zu legen, die eine große Menge neuer Inhalte mitbringen soll. Konkreter hinsichtlich der neuen Inhalte wird Buckley allerdings nicht.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Palworld erschien im vergangenen Jahr im Early Access auf Steam und im Xbox Game Preview und konnte schon in den ersten Wochen rund 25 Millionen Spielerinnen und Spieler anziehen. Bis Februar 2025 wuchs die Zahl laut Pocketpair auf über 32 Millionen an. Die Ähnlichkeiten zur Pokémon-Reihe haben jedoch auch zu rechtlichen Schritten seitens Nintendo geführt. Anfang dieses Jahres bestätigte Pocketpair dann, dass es aufgrund der laufenden Klage von Nintendo erhebliche Änderungen am Spiel vornehmen werde.