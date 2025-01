Werbung

Vor etwa einem Jahr, im Januar 2024, ist Palworld gestartet und machte seither viel von sich reden, unter anderem auch durch den Umstand, dass seit geraumer Zeit Nintendo gegen den Titel gerichtlich vorgeht. Man wirft den Machern vor, sie hätten sich bei Nintendos Pokemon Franchise bedient. Davon unbeeindruckt hat Palworld für 2025 ein großes Crossover-Event mit Terraria angekündigt. Nun zeigt Pocketpair auch die Pläne dafür, wie es mit Palworld in 2025 weitergehen soll.

Palworld befindet sich aktuell immer noch im Early-Access-Status. Einen festen Release-Termin gibt es bisher noch nicht. Daher beziehen sich alle Ankündigungen der Map auch auf die Early-Acces-Fassung. Die wichtigste Bekanntmachung betrifft etwas, das sich viele Fans bereits seit dem ersten Tag wünschen: Das Koop-Crossplay soll bald verfügbar werden. Nachdem diese Funktion implementiert wurde, werden Spieler auf verschiedenen Plattform gemeinsam auf Abenteuer gehen können.

Ebenso soll es in Zukunft möglich werden, eigene Pals zwischen den verschiedenen Welten zu transferieren. So können Spieler ihr liebsten Begleiter zwischen verschiedenen Spielständen oder Servern hin- und her übertragen. Die Pals sollen auch neue Möglichkeiten zur Verbesserung erhalten. Natürlich stehen ganz neue Pals und Technologien ebenfalls auf dem Plan. Das Endgame soll weiter ausgebaut werden. Hierzu kommt eine neue Herausforderung am Weltenbaum ins Spiel. Ein Kampf gegen den finalen Boss des Spiels steht auch im Programm.

Nach Terraria soll es fortan auch weitere Kooperationen geben. Welches Franchise hier als nächstes geplant ist, ist noch ungewiss. Natürlich stehen auch ganz klassische Verbesserungen auf der technischen Seite an. So wird die Benutzeroberfläche neu optimiert. Die Spielperformance und die Platzierung von Weltobjekten folgt. Die Early Access Version von Palworld ist aktuell zum Preis von 28,99 Euro auf Steam erhältlich.