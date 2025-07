Werbung

Mittlerweile ist Palworld schon circa eineinhalb Jahre alt. Zum Release der Early Access Version im Januar 2024 brach das Spiel etliche Rekorde. So konnte man in Spitze mehr als zwei Millionen gleichzeitige Spieler erreichen. Mittlerweile haben sich diese Zahlen natürlich etwas relativiert. Allerdings versorgen die Entwickler das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten, um die Spieler bei der Stange zu halten. So erschien im März dieses Jahres beispielsweise ein großes Update, das das lange erwartete Crossplay ins Spiel brachte.

Aktuell steigen die Spielerzahlen erneut. So konnte man Ende Juni seit langem wieder mehr als 120.000 gleichzeitige Spieler registrieren. Grund dafür ist das aktuelle Event. Dabei handelt es sich um ein Crossover mit einem anderen bekannten Survival Titel. Das Update Tides of Terraria bringt nämlich Inhalte aus dem gleichnamigen Spiel in die Welt von Palworld. Durch das neue Hoch konnte sich das Spiel wieder in die Top 50 Top-Seller bei Steam hieven.

Als Highlight bringt die Zusammenarbeit den Mondherren aus Terraria nach Palworld. Dabei handelt es sich um einen Endgame-Boss, der Spieler bereits in Terraria das Leben schwer machen konnte. Auch in seiner neuen Rolle bietet er eine große Herausforderung und kann am besten im Team besiegt werden.

Außerhalb des Crossovers wurden noch vier neue Systeme eingeführt. Spieler können jetzt Angeln, um neue Pal-Arten zu erwischen. Wer auf seinen Schwimm-Pals über das Meer saust, kann kurz hinabtauchen und verschiedene Schätze bergen. Mittlerweile kann man überall in der Spielwelt Quests annehmen, deren Abschluss verschiedene Belohnungen und auch neue Pals freischaltet. Die letzte neue Gameplay-Mechanik sorgt für eine völlig neue Beziehung zu den gefangenen Tierchen. Durch ein Zuneigungssystem können Spieler jetzt Boni erhalten, wenn ihre Pals sie besser leiden können. Wer sich das Spiel ansehen möchte, kann es aktuell als Teil des Steam Summer Sales um 25 % reduziert für 21,74 Euro kaufen. Palworld befindet sich noch im Early Access. Wann das Spiel final erscheinen soll, ist aktuell noch nicht bekannt.