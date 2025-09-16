Werbung

Microsoft hat ein Update für die Xbox-App unter Windows veröffentlicht, das mehrere zuvor nur im Insider-Programm verfügbare Funktionen für alle Nutzer freischaltet. Ziel ist es, die Anwendung stärker als zentrale Plattform für PC-Gaming zu etablieren, unabhängig davon, wo die Spiele ursprünglich gekauft oder installiert wurden.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist daher die sogenannte aggregierte Spielebibliothek. Sie fasst alle auf einem Gerät installierten Titel in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Damit können Spiele aus verschiedenen Quellen wie dem Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store, Battle.net oder GOG direkt über die Xbox-App gestartet werden, ohne den jeweiligen Launcher öffnen zu müssen. Pflicht ist das nicht, wer die Funktion nicht verwenden möchte, kann sie in den Einstellungen auch wieder deaktivieren. Spiele, die in einem unterstützten Store installiert werden, erscheinen automatisch in der Bibliothek sowie in der Liste der zuletzt gespielten Titel.

Ebenfalls verfügbar ist die Funktion "Meine Apps", die den Zugriff auf wichtige Windows-Anwendungen erleichtern will. Dazu zählen beispielsweise Launcher anderer Anbieter wie auch verschiedene Webbrowser. Microsoft entscheidet allerdings selbst, welche Programme unterstützt werden, will das Angebot aber kontinuierlich erweitern. Damit soll die Xbox-App zu einem universellen Einstiegspunkt für Spiele und ergänzende Tools ausgebaut werden.

Noch in diesem Monat soll ein weiteres Update folgen, das die Spielverlauf-Anzeige überarbeitet. Künftig werden dort auch cloudfähige Titel aufgeführt, die sich direkt aus der Liste starten lassen sollen. Diese Anpassung ist besonders im Hinblick auf das mobile Spielen interessant. Microsoft bereitet derzeit den Marktstart seiner Xbox Ally-Handhelds vor, die zur kommenden Weihnachtssaison erscheinen sollen. Die aktualisierte App will dafür sorgen, dass Nutzer auch unterwegs unkompliziert auf ihre Spielesammlung zugreifen können.