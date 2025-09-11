Werbung

Im Juli 2025 startete Dune Awakening. Das Open World Survival RPG spielt in der aus Film und Buchreihe bekannten Welt, die sich Frank Herbert einst ausgedacht hat. Vor zwei Tagen erschien der erste DLC für das Spiel. Er ging zeitgleich mit dem großen kostenlosen Chapter 2 Update für das Spiel online. Zusätzlich soll das kommende Wochenende Spielern, die das Spiel noch nicht besitzen, eine Chance geben, Dune Awakening kostenlos Probe zu spielen. Der kostenpflichtige Lost Harvest DLC sorgt allerdings für großen Unmut in der Spielerschaft.

Ein Blick auf die Steambewertungen zeigt, dass diese Zusatzinhalte aktuell bei einer durchschnittlichen Bewertung von größtenteils negativ stehen. Dies basiert auf 377 abgegebenen Rezensionen. Lost Harvest, oder zu deutsch die verlorene Ernte, soll eine eigenständige neue Geschichte mit neuen Schauplätzen und kosmetischen Inhalten ins Spiel bringen. Enthalten sind neben einer neuen Quest ein neues Fahrzeug, mehrere Gebäudeteile und verschiedene Skins und Dekorationen.

Eben diese Inhalte sind aber auch der Stein des Anstoßes. Viele Nutzer sind vom Umfang des DLCs enttäuscht. Sie kritisieren, dass der Preis von 12,99 Euro viel zu hoch sei für das, was im Endeffekt geboten wird. Einigen Stimmen zufolge ist die neue Questline in rund 20 Minuten durchgespielt. Auch die Rezensionen des Hauptspiels sinken aktuell. Während der große Durchschnitt immer noch auf größtenteils positiv steht, zeigen die kürzlich abgegebenen Rezensionen auf Steam ein ausgeglichenes Bild. Auf metacritic zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Der Metascore steht noch immer auf 78, der User Score ist jedoch auf 6,1 gefallen.

Der neue Lost Harvest DLC kann auf Steam entweder einzeln gekauft werden oder als Teil des Season Pass für Dune Awakening. Letzterer kostet 24,99 Euro und soll insgesamt vier DLCs umfassen. Der erste davon erschien mit dem Hauptspiel und bot drei dekorative Statuen. Der zweite ist Lost Harvest, DLC 3 und 4 sollen in der ersten Hälfte 2026 erscheinen.