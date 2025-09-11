Werbung

Gerade erst am 31. Juli 2025 präsentierte Nintendo in einem Partner Showcase die Neuheiten rund um die Produktionen von Drittanbietern. Insgesamt 25 verschiedene Titel wurden während der Show vorgestellt. Die letzte Nintendo Direct mit hauseigenen Titeln fand im Juni, und somit vor dem Release der Switch 2, statt. Nun hat der japanische Konzern eine neue Ausgabe für den 12. September 2025 angekündigt.

Die Show wird um 15.00 Uhr auf Youtube live übertragen. Ungewöhnlich ist, dass Nintendo bereits angekündigt hat, dass die Show gut 60 Minuten dauern soll. Dies ist überraschend lang für eine Nintendo Direct. Entsprechend hoch ist die Hoffnung der Fans, viel über neue Titel des Herstellers zu erfahren. Eines der wahrscheinlich meist erwarteten Spiele ist Metroid Prime 4, das wir auch bei unserem Besuch bei Nintendo während der gamescom schon kurz anspielen konnten. Viele hoffen, dass endlich ein Release-Termin verraten wird. Bislang ist nur bekannt, dass das Spiel noch 2025 veröffentlicht werden soll.

Im September dieses Jahres steht aber auch noch ein besonderer Geburtstag an. Nintendos Maskottchen Mario wird 40 Jahre alt. Es besteht also die Chance, dass es zur Feier einige Überraschungen gibt. Hier hoffen die Fans natürlich auf die Neuankündigung des ein oder anderen Spiels im Klempner-Universum. Was genau die Show wirklich bringt, wird sich dann morgen ab 15.00 Uhr zeigen.