Werbung

Im Juni 2025 erschien Dune Awakening. Das MMO mit starken PvP-Anteilen basiert auf der Romanreihe von Frank Herbert. Aktuell werden die Bücher in einer neuen Film-Umsetzung von Denis Villeneuve veröffentlicht. Der erste Film erschien 2021 und war überaus erfolgreich. Eine Fortsetzung folgte 2024. Der dritter Teil soll am 17. Dezember 2026 erscheinen. Wir haben Dune: Awakening kurz nach dem Release gespielt und festgestellt, dass der Titel vor allem mit seiner Spielwelt durchaus überzeugen kann, während der Ressourcen-Grind und der unumgängliche PvP sehr anstrengend sind. Auch den Entwicklern sind diese Probleme bekannt und mit verschiedenen Patches sollte das Endgame bereits verbessert werden.

Nun soll das nächste große Inhaltsupdate für Dune Awakening starten. Dabei wird Chapter 2 am 9. September 2025 für alle Spieler verfügbar sein. Das Update ist kostenlos und setzt die Hauptgeschichte des Spiels fort. Es ermöglicht weiterhin, dass der Spielercharakter nach der ersten Erstellung erneut bearbeitet werden kann. Zudem kommen viele neue Rüstungen, Frisuren und Tattoos ins Spiel.

Zeitgleich mit Chapter 2 wird das kostenpflichtige Lost Harvest-DLC veröffentlicht. Darin enthalten sind ein neues Fahrzeug und eine neue Reihe von Aufträgen mit dazugehörigen Orten. Optisch werden neue Gebäudeelemente, Dekorationen sowie Rüstungs- und Waffen-Skins eingefügt. Auch einige neue Emotes sind enthalten.

Wer das Spiel noch nicht besitzt, kann es aktuell zum Preis von 49,99 Euro auf Steam kaufen. Das kommende Wochenende soll allerdings auch die Optionen bieten, das MMO kostenlos zu testen. Vom 11. bis zum 14. September 2025 kann das Hauptspiel inklusive aller neuen Inhalte kostenlos Probe gespielt werden. Mit dem Start dieser Phase wird es einen 20-%igen Rabatt auf den Kauf des Spiels geben. Interessierte sollten also noch einige Tage abwarten.