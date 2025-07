Spieler in Dune Awakening plötzlich in PvP-Regionen

Anfang Juni erschien mit Dune Awakening das erste MMO im großen SciFi-Universum rund um den Wüstenplaneten Arrakis. Das Spiel bietet ein zum Franchise passendes Action-Erlebnis, wurde aber besonders in den Endgame-Bereichen für den PvP-Zwang stark kritisiert. Die Entwickler haben darauf reagiert und vor kurzem versprochen, dass man auch Spielern, die sich nicht im Kampf mit anderen messen wollen, die Möglichkeit geben will, an die wichtigen Endgame-Rohstoffe heranzukommen. Ein kürzlich erschienener Patch sollte erste Änderungen in diesem Bereich mit sich bringen. Leider ist beim Release am 07. Juli 2025 so einiges schief gegangen.

Obwohl der Patch eigentlich dafür sorgen sollte, dass man nicht mehr überall in den Endgame- Gebieten zum PvP gezwungen wird, ist das Gegenteil geschehen. Durch ein internes Missverständnis im Entwicklerstudio haben sich Teile der Deep Desert in PvP-Gebiete verwandelt. Das Ergebnis waren Raubzüge durch zuvor sichere Bereiche. Hierbei wurden Basen zerstört und nichtsahnende Spieler fanden sich plötzlich inmitten kriegerischer Auseinandersetzungen.

Das Ergebnis des Desasters ist, dass viele Spieler große Teile ihres Besitzes oder gar alles verloren haben. Entsprechend wütend sind die Betroffenen und Funcom hat bereits versprochen, dass man die Spieler in irgendeiner Art entschädigen möchte. So sollen alle verlorenen Fahrzeuge und Gegenstände direkt im Spiel zurückerstattet werden.

Dieser kürzliche Fehler beim Aufspielen des Patches hat Spielern, die ihren Kollegen übel mitspielen wollen, nur in die Karten gespielt. Bereits seit Wochen klagen viele darüber, dass sich die Cheater häufen und ständig neue Möglichkeiten für Exploits im Spiel entdeckt werden. Funcom geht zwar dagegen vor, kommt aber aufgrund der Vielzahl der Vorfälle nicht hinterher. Auch hier sollen zukünftige Updates Besserung verschaffen.