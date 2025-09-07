Werbung

Lange haben sich Fans von Hollow Knight auf eine Fortsetzung des Metroidvania von 2017 gefreut. Das Spiel wurde von den Indie-Entwicklern von Team Cherry erstellt. Dabei handelt es sich um eine dreiköpfige Truppe aus Australien. Nach einigen Jahren in der Entwicklung bestätigte Geoff Keighley zur Eröffnung der diesjährigen gamescom dann schließlich, dass die Fortsetzung namens Silksong durchaus real sei. Als die Messe in Köln startete, wurde klar, dass das lange Warten endlich ein Ende hat.

Vor Ort konnten Spieler einen ersten Blick auf eine spielbare Demo des Platformers werfen. Diese konnte unter anderem am Stand von Nintendo ausgetestet werden. Nun ist das Spiel tatsächlich für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation und Nintendo Switch erschienen. Schon vor Release führte das Spiel die Steam-Wunschlisten an. Dieser Trend setzt sich auch nach der Veröffentlichung fort.

Nicht einmal zwei Tage nach Release verzeichnet Hollow Knight: Silksong bereits einen Spielerrekord auf Steam von 562.814 gleichzeitigen Spielern. Bei diesen Zahlen darf man nicht vergessen, dass es sich dabei nur um die Steam-Spieler handelt. Die aktuellen Konsolen sind hier nicht mit eingerechnet. Zudem ist das Spiel seit Release im Xbox Game Pass-Abo verfügbar. Es ist also anzunehmen, dass noch einmal eine große Zahl Spieler über die Konsolen dazu kommt.

In Silksong übernehmen Spieler die Kontrolle über die Jägerin Hornet, die vielen bereits aus dem ersten Teil bekannt sein dürfte. Als neue Hauptfigur muss sie sich in der Fortsetzung durch das Königreich von Seide und Gesang prügeln. Ziel ist es, den Gipfel zu erreichen und auf dem Weg mehr als 40 legendäre Bosse zu besiegen. Es handelt sich bei Hollow Knight: Silksong nicht um einen Vollpreis-Titel. Das Spiel ist auf Steam und in allen anderen Shops zum Preis von 19,50 Euro erhältlich.