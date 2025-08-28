Werbung

Mit Age of Empires 4 erschien 2021 die Fortsetzung zu Microsofts erfolgreicher RTS-Reihe. Auf der gamescom 2025, die am Wochenende zu Ende gegangen ist, haben die Xbox Game Studios nun angekündigt, dass man den Titel auf PlayStation 5 bringen werde. Es gibt sogar schon einen Release-Termin und weitere gute Nachrichten für Age-of-Empire-Fans.

So wird die Anniversary-Edition am 4. November 2025 auf Sonys Konsole veröffentlicht. Zeitgleich soll die neueste und damit dritte Erweiterung für das Spiel für alle Konsolen und den PC erscheinen. Dynasties of the East wird vier neue Zivilisations-Varianten ins Spiel bringen. Außerdem wurde ein neuer Singleplayer-Spielmodus angekündigt. Es kommen acht neue Maps und mit ihnen sechs Biome ins Spiel.

Die neuen Varianten sind die Goldene Horde, als Variante zu den Mongolen, die makedonische Dynastie als Variante zur Byzanz, Sengoku Daimyo als Japan-Variante und die Tughlaq Dynastie als neues Sultanat. Der neue Spielmodus The Crucible verbindet klassische RTS-Mechaniken mit wechselnden Kampfbedingungen, sich entwickelnden Feinden und unvorhersehbaren Wendungen. Die Absicht hier ist es, ein RTS mit Roguelike-Elementen zu kombinieren. Permanente Meta-Progression und prozedural erstellte Missionen sollen einen hohen Wiederspielwert liefern.

Weitere Informationen zum Addon gibt es auf der offiziellen Seite.