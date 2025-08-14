Werbung

Viele Fans von Die Sims erwarteten gespannt auf die Veröffentlichung von inZOI. Das Spiel hat es sich zum Ziel gesetzt, dem großen Konkurrenten von Electronic Arts den Rang abzulaufen. Aktuell befindet es sich seit dem 28. März 2025 in der Early-Access-Phase. Die bisherigen Kritiken auf Steam sind mit 21.000 Reviews größtenteils positiv. Lediglich die letzten 600 Rezensionen zeigen eine Wertung von ausgeglichen. Vielen Fans fehlen noch mehr Inhalte und Aktions-Möglichkeiten, bevor das Spiel bereit zum Release ist.

Publisher KRAFTON hat nun bekannt gegeben, dass man inZOI nun schon während der Early-Access-Phase auch auf Sonys PlayStation bringen will. Das Spiel soll dort mit allen Inhalten, die aktuell für PC enthalten sind, im ersten Halbjahr 2026 erscheinen. Ein exaktes Datum wurde nicht genannt.

Wesentlich früher können Mac-Spieler starten. Die Apple-Version von inZOI startet mit Beginn der gamescom am 20. August 2025. An diesem Tag will man auch das Inselparadies-Update veröffentlichen. Wer an der Early-Access-Phase teilnehmen möchte, kann inZOI aktuell bei Steam zum Preis von 39,99 Euro erstehen. Während der Test-Phase sollen alle Updates kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wann das Spiel den Early Access verlassen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.