In Kürze soll der große Die Sims Konkurrent inZOI starten, denn schon übermorgen soll es soweit sein und die Early-Access-Phase soll starten. Publisher Krafton tut derweil alles, um sein neuestes Spiel zu bewerben. So hat man gerade erst bekannt gegeben, dass sämtliche DLCs und Updates, die während der Early-Access-Phase erscheinen werden, kostenlos werden sollen. Dies hatte man zuletzt zusammen mit der neuen Roadmap des Spiels präsentiert. Wann genau das Spiel den Early Access verlassen wird, ist noch nicht bekannt.

Der Plan von Krafton scheint aufzugehen. Spieler weltweit freuen sich so sehr auf den Release der Early Access Version, dass inZOI mittlerweile das meist gewünschte Spiel auf Steam ist. Damit hat es den Dauerbrenner Hollow Knight Silksong verdrängt. Gefolgt werden die ersten beiden Plätze in der Steam Wunschliste von Deadlock auf der drei und Elden Ring Nightrain auf der vier. Dune Awakening, das wie Elden Ring bereits im Mai erscheinen soll, findet sich erst auf Platz 8 der Liste. 244.205 Personen folgen dem Spiel auf Valves Plattform. Allein in der letzten Woche kamen mehr als 50.000 neu hinzu.

Grund für die Vorfreude auf die Lebenssimulation ist unter anderem die Demo, die kostenlos auf Steam zur Verfügung steht. Dort lässt sich das inZOI Creative Studio ausprobieren. Hier können Spieler ihre Zoi genannten Spielfiguren erstellen und auch schon einen ersten Blick auf den Baumodus des Spiels werfen. Hinzu kommen Berichte von Influencern und YouTubern. Auf Twitch hat das Spiel über 30.000 Follower und im Schnitt um die 5.000 gleichzeitige Zuschauer auf mehreren Kanälen. Größere Streamer haben nämlich bereits vorab Zugänge erhalten und lassen ihre Fans seit einigen Tagen am Gameplay teilhaben. Wie gut sich das Spiel im Endeffekt schlagen wird, zeigt wahrscheinlich erst der Release am Freitag. Dabei muss man allerdings beachten, dass es sich vorerst nur um die Early Access Version handeln wird.