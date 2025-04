Werbung

Mitte August diesen Jahres findet die gamescom in Köln statt und der Austragungsort ist erneut die Koelnmesse, Veranstalter der game-Verband der deutschen Games-Branche e.V.. Entsprechend laufen die Vorbereitungen für die größte Spielemesse der Welt auf Hochtouren. Nun wurde in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben, dass das diesjährige Partnerland der Messe feststeht.

Thailand wird das offizielle gamescom Partnerland 2025. Mit dieser Partnerschaft möchte das asiatische Land seine Absichten, ein international attraktiver Standort für die Spieleentwicklung zu werden, zeigen. Neben der Entwicklung will man auch E-Sport und allgemein die digitale Kreativwirtschaft fördern. Dazu soll es auch neue steuerliche Anreize und gezielte Förderprogramme geben, um die Wettbewerbsfähigkeit der Gamesbranche zu stärken. Laut der Mitteilung legt man einen besonderen Fokus auf die Bereiche Storytelling, Character Design, Animation und E-Sport.

Nicht nur mit der deutschen gamescom gibt es eine engere Kooperation. Die gamescom Asia schließt sich ab diesem Jahr auch mit der Thailand Game Show zusammen. Fortan wird es ein gemeinsames Event in Bangkok geben. Thailand zählte bereits 2023 zu den zehn größten und am schnellsten wachsenden Gaming-Märkten Asiens. Insgesamt hat das Land ein Marktvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar in der Branche. Beinahe 32 Millionen Menschen spielen dort regelmäßig digitale Spiele. Ein wichtiger Absatz-Markt für die Spiele-Branche also.

Wer die gamescom besucht, kann sich im Länderpavillon in Halle 4.1 den großen Stand von Thailand ansehen. Aktuell ist der Kartenverkauf aber noch nicht gestartet. Wer möchte, kann sich allerdings nähere Informationen zur Messe und geplanten Events auf der offiziellen Webseite holen. Dort wird es auch eine Liste mit den Ausstellern geben, sobald diese feststeht.