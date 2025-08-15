Werbung

Als Baldur’s Gate 3 im August 2023 erschien, waren viele vom Erfolg des Spiels überrascht. Der Titel konnte etliche Preise für sich gewinnen und brach mehrere Rekorde. Sogar bei den Game Awards im Dezember 2024 konnte das Spiel noch den Titel für den besten Community Support erringen. Mittlerweile wurde der Support eingestellt und man hat sich beim Entwickler und gleichzeitig Publisher Larian neuen Projekten zugewandt.

Dabei hat Swen Vincke, Chef von Larian Studios, bereits vor längerer Zeit klargestellt, dass sie zwar ein neues Spiel entwickeln, sich jedoch nicht um eine Fortsetzung von Baldur's Gate kümmern werden. Die Welt rund um Baldur's Gate basiert allerdings auf dem Universum von Dungeons and Dragons. Die Rechte an eben jener Lizenz hat Wizards of the Coast. Deren Präsident John Hight war kürzlich im Interview mit TheGameBusiness.

Im Gespräch hat er sehr deutlich gemacht, dass der Erfolg von Baldur's Gate 3 viel zu groß gewesen ist, um keinen Nachfolger zu produzieren. Er hat also eine Fortsetzung direkt zugesichert. Weitere Informationen zum Titel hat er sich jedoch nicht entlocken lassen. Auch wenn er in dem Interview das nächste Spiel unter der D&D-Lizenz vorgestellt hat, hat er doch betont, dass es sich dabei keineswegs um Baldur’s Gate handelt. Das bislang namenlose Spiel kommt vom Studio Giant Skull. Laut Hight will man damit Fans von Actionspielen ansprechen. Ob und wann es die nächsten Infos zu Baldur’s Gate 4 gibt, oder ob die Entwicklung überhaupt schon gestartet ist, bleibt aktuell ungewiss.