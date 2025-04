Werbung

Schon im August 2023 wurde Baldur’s Gate 3 von den Larian Studios veröffentlicht und das Rollenspiel gewann seither etliche Preise. Inzwischen schart das Spiel hat eine große Fangemeinde um sich. In den nicht einmal zwei Jahren seit Release hat es für viele beinahe schon Kultstatus erreicht. Bisher wurde das Spiel von den Entwicklern regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Patch 8 soll das letzte Inhaltsupdate für Baldur’s Gate 3 werden

Zum Abschluss hat Larian aber noch einmal alles gegeben. Die Patchnotes umfassen ganze 67 Seiten. Obwohl der Patch nur 2,8 GB groß ist, nimmt man hier noch einmal teilweise grundlegende Änderungen im Spiel vor. Es soll sich schließlich um das finale Update handeln. Danach werden keine größeren Updates mehr folgen. Stattdessen will sich das Entwicklerteam auf neue Projekte fokussieren.

Zu den Neuerungen zählt die Einführung von 12 neuen Unterklassen. So wurden neue Karrierepfade für alle wählbaren Charakter-Klassen freigeschaltet. Weiterhin kamen fünf neue Zauber ins Spiel.

Baldur’s Gate 3 ist unter anderem bekannt für die Freiheiten, die es den Spielern lässt. So gibt es diverse Enden, die je nach Vorgehen der Spieler ausgelöst werden. Mit Patch 8 hat man zwei neue Enden eingefügt. Um diese zu sehen, müssen Spieler den bösen Pfad der Geschichte wählen. Larian hat auch einen Fotomodus in das Spiel eingefügt. Dieser bringt neben der Möglichkeit, die aktuelle Szene zu fotografieren, auch die Option, mehr als 300 verschiedene Rahmen, Sticker und Posen zu nutzen. Die größte und schon lange gewünschte Änderung ist aber die Einführung des Crossplay. Ab sofort können Spieler Konsolen übergreifend die Kampagne im Koop-Modus mit Freunden spielen. Einzige Voraussetzung dafür ist ein Larian Konto. Alle Informationen zu den umfassenden Änderungen finden sich auch in den offiziellen Patchnotes auf der Webseite von Baldur’s Gate 3.