In den frühen Morgenstunden des 13.12.2024 wurden die Game Awards verliehen. Die Show rund um den Preis für das Beste Spiel des Jahres wurde wie jedes Jahr von Geoff Keighley veranstaltet. Dieses Jahr feierten die Awards ein Jubiläum: Die Verleihung fand schon zum zehnten Mal statt. Entsprechend wurden neben der Verleihung der Preise auch viele überraschende News aus dem Bereich der Videospiele angekündigt.

Die beiden Highlights des Abends kamen aus dem Bereich der Fantasy-Action. CD Projekt Red zeigte den ersten Trailer zum kommenden Rollenspiel The Witcher IV. Noch wesentlich überraschender war die Ankündigung von Elden Ring: Nightreign. Das Spin-Off zu From Softwares Soulslike-Hit soll Koop- und Battle-Royale-Elemente enthalten. Aber auch für SciFi-Fans gab es Neuigkeiten. Naughty Dog zeigte einen Trailer zu Intergalactic: The Heretic Project. Durch einen Leak im Vorfeld haben bereits viele Fans mit der Enthüllung von Split Fiction gerechnet. Das Spiel von Hazelight soll am 06. März 2025 erscheinen und zeigte erstes Gameplay. Borderlands 4 hatte leider weder ein Release-Termin noch Gameplay zu zeigen. Stattdessen gab es einen ersten Trailer für den Loot-Shooter, der 2025 erscheinen soll.

Das Highlight des Abends waren aber natürlich die Gewinner der Awards. Den großen Preis des Abends konnte hier Astro Bot gewinnen. Der Playstation-Titel wurde zum Spiel des Jahres gekürt. Insgesamt vier Preise konnte der Titel für sich beanspruchen. Gleich mehrere Siege konnten auch Metaphor: ReFantazio und Balatro einstreichen. Hier sind alle Gewinner der Awards in der Übersicht: