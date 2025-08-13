Werbung

Anfang der 2000er war die Blütezeit der Kriegs-Shooter-Reihen. Neben Call of Duty und Battlefield gab es damals noch einige andere Mitbewerber, die mittlerweile fast in Vergessenheit geraten sind. Einer davon war Medal of Honor. Die Reihe zeichnete sich besonders dadurch aus, dass Steven Spielberg selbst bei den ersten Spielen mitwirkte. Der erste Teil erschien Ende 1999 für die Playstation. Es folgten 15 weitere Titel für verschiedene Plattformen. Der letzte wurde 2012 veröffentlicht. Mit Ausnahme einer VR-Umsetzung von 2020 ist es seither still geworden um das Franchise.

Einer der bekanntesten Ableger der Serie dürfte Medal of Honor: Airborne von 2007 sein. Es war der erste Teil, der gleichzeitig für Konsolen und PC erschien. Darin übernimmt man die Rolle von Private First Class Boyd Travers, einem Fallschirmjäger der 82. US-Luftlandedivision und später der 17. US-Luftlandedivision. Gespielt wird ab 1943 auf verschiedenen Schlachtfeldern entlang der Westfront. Das Besondere an dem Spiel war die Option, zum Missionsstart mit einem Fallschirm abzuspringen und somit den genauen Startpunkt selbst zu beeinflussen.

Der Modder I Drink Lava ist ein so großer Fan des Spiels, dass er beschlossen hat, es komplett zu überarbeiten. So hat er nun auf NexusMods Medal of Honor Airborne Redux veröffentlicht. Laut eigener Aussage will er damit einem unterschätzten Shooter ein überarbeitetes Gameplay bieten.

Eine der größten Änderungen dürfte dabei das neue Sichtfeld sein. Im Original war die Perspektive stark eingeschränkt. Ebenfalls wurden Bewegungsabläufe modernisiert und die Steuerung angepasst. Der Schwierigkeitsgrad der Kampagne wurde angehoben, um das Spiel fordernder zu gestalten. Dafür hat I Drink Lava auch die KI der unterstützenden Einheiten verbessert. Im Gegenzug treffen gegnerische Scharfschützen wesentlich besser und die Gesundheit regeneriert sich nicht mehr automatisch. Die Dateien von Medal of Honor Airborne Redux lassen sich kostenlos auf Nexusmods herunterladen.