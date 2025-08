Werbung

Bereits im Juni 2006 erschien mit Titan Quest ein Action-Rollenspiel, das die Spieler ins Sagenreich des antiken Griechenlands versetzt. Ganze 12 Jahre nach Release hat man sogar noch eine Anniversary-Version nachgeliefert. Diese wurde auch für Xbox, Playstation und Nintendo Switch veröffentlicht. Seit Release wurden auch mittlerweile vier Addons mit neuen Inhalten veröffentlicht. Das letzte davon erschien am 03. Dezember 2021, ganze 15 Jahre nach Release des Originalspiels.

Im Winter 2024 auf 2025 sollte dann ein lange erwarteter zweiter Teil in den Early Access starten. Dieses Versprechen konnte der Publisher jedoch leider nicht einhalten. Nun wurde Titan Quest 2 dann überraschend als Shadow Drop im Early Access veröffentlicht. Dies geschah im Rahmen des jährlichen THQ Nordic Showcase. Bei der Show gab es auch Infos zum Remake von Gothic und die Ankündigung eines Sacred 2 Remakes.

In Titan Quest 2 geht es erneut in die griechische Antike. Diesmal treten die Spieler gegen Nemesis, die Göttin der Vergeltung an. Die Early Access Phase des Spiels soll noch bis circa Ende 2026 andauern. Bisher können Spieler nur die ersten rund 20 Spielstunden erleben. Allerdings will THQ Nordic alle drei Monate größere Updates mit neuen Inhalten nachliefern. Dazu zählt auch der Multiplayer, der zum Early Access Start noch nicht im Spiel enthalten ist. Weiterhin sind bereits jetzt vier Meisterschaften, 37 aktive Skills und 55 passive enthalten. Hinzu kommen mehr als 200 Waffen, die im Spiel gefunden und ausgerüstet werden können.

Gemeinsam mit anderen THQ-Titeln ist auch die Early Access Version von Titan Quest 2 aktuell im Sale. Sie ist auf Steam um 20 Prozent von 29,99 Euro auf 23,99 Euro reduziert. Das Angebot endet am 08. August 2025. Sobald Version 1.0 erscheint, soll der Titel auch noch einmal im Preis steigen und ab dann für 50 Euro verkauft werden.