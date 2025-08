Werbung

Fans des Action-Rollenspiels Sacred 2 dürfen sich auf eine Rückkehr nach Ancaria freuen. Mehr als 15 Jahre nach dem ursprünglichen Release kündigt THQ Nordic ein Remaster des Kultklassikers an, das sowohl grafisch als auch spielerisch modernisiert wurde.

Das neue Studio SparklingBit, in dem ehemalige Entwickler des Originals mitwirken, übernimmt die Umsetzung. Dabei legen die Macher nicht nur Wert auf ein optisches Upgrade, sondern obendrein auf eine überarbeitete Steuerung und ein an heutige Standards angepasstes Interface. Verbesserte Texturen, neue Lichteffekte und eine größere Sichtweite sollen dem Spiel ein zeitgemäßes Aussehen verleihen. Zusätzlich können Spieler das Abenteuer nun auch bequem per Controller erleben, was vor allem für die geplanten Konsolenfassungen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S von Bedeutung ist.

Neben den optischen und technischen Neuerungen enthält die Neuauflage das Add-on „Ice & Fire“. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht zwar noch nicht fest, doch das Spiel soll ohne besonders leistungsstarke Hardware auf dem PC laufen, da der Kern weiterhin auf der Version von 2008 basiert.

Die bewegte Geschichte des Originals trägt ihren Teil zur Faszination bei. Sacred 2 entstand unter schwierigen Bedingungen, begleitet von Verzögerungen und großem Druck. Trotz ambitionierter Ziele konnte Ascaron, das damalige Entwicklerstudio, die Erwartungen nicht erfüllen und meldete kurz nach dem Release Insolvenz an. Das Spiel entwickelte sich dennoch zu einem Geheimtipp, der durch die Unterstützung der Community bis heute spielbar geblieben ist.

Die Neuauflage gibt dem Spiel nun eine zweite Chance. Spielerinnen und Spieler werden erneut in eine Welt voller Konflikte zwischen Licht und Dunkelheit eintauchen. Die Handlung dreht sich um eine mysteriöse Energiequelle, die Ancaria ins Chaos stürzt, und bietet den Rahmen für zahlreiche Abenteuer. Sechs verschiedene Charakterklassen stehen zur Auswahl, um sich den Herausforderungen zu stellen, Ausrüstung zu sammeln und Fähigkeiten auszubauen.

Trotz seiner Vergangenheit konnte Sacred 2 bis heute eine treue Fangemeinde behalten, die das Gameplay lobt und lange auf ein Remaster gewartet hat. Mit der Neuveröffentlichung erfüllt THQ Nordic nun diesen Wunsch. Das Spiel kann bereits auf Wunschlisten vorgemerkt werden, während der finale Termin noch aussteht.