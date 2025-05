Werbung

Vor rund 19 Jahren erschien mit Titan Quest ein Action-Rollenspiel, das sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Aus metacritic erreicht der Titel einen Metascore von 77 und einen User Score von 7,8. Im März 2007, ein Jahr nach Release, erschien mit Immortal Throne das erste Add-On zum Spiel. Es brachte mit der Unterwelt einen neuen, vierten Akt in das griechische Sagen-Setting des Spiels. Ganze zehn Jahre später sollte eine zweite Erweiterung mit einem fünften Akt erscheinen. Von da an erschienen noch zwei abschließende Addons. 2019 wurde Atlantis veröffentlicht, 2021 Eternal Embers. Im Winter 2024/2025 sollte ein zweiter Teil des Titels in den Early Access gehen. Da dieser Zeitraum spätestens am 31. März 2025 endete, ohne, dass das Spiel erschienen ist, ist offensichtlich, dass es eine Verschiebung gab.

Einen neuen konkreten Termin gibt es noch nicht. Stattdessen soll das Spiel nun im Sommer 2025 erscheinen. In einem Update auf Steam gaben die Entwickler an, dass man mit der Auswertung des kürzlich durchgeführten Playtests zufrieden sei. Die Verschiebung sei auch lediglich eine strategische Entscheidung. Durch den späteren Release wollte man die direkte Konkurrenz zu Path of Exile 2 und der neuen Diablo Season umgehen.

Das Ergebnis des Playtests zeigt, dass über 90 % der teilnehmenden Spieler das Spiel als positiv oder sogar sehr positiv bewerten würden. Besonders das World Building und die Präsentation wurden dabei gelobt. Im Gegensatz zu anderen Spielen mit vergleichbarem Setting verfügt Titan Quest 2 über eine helle und eher positiv ausgerichtete Spielwelt. Das Kampfsystem hingegen wurde von einigen teilnehmenden Spielern als eher träge wahrgenommen. Eine Vorbestellung des Spiels ist im Moment noch nicht möglich.

Wer möchte, kann es sich auf der Steam-Seite jedoch schon auf die Wunschliste setzen.