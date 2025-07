Neuer Teaser kündigt Crossover an

Im August 2024 erschien mit Arena Breakout Infinite ein neuer Extraction-Shooter. Bisher befindet sich der Titel noch im Early Access und ist lediglich über den hauseigenen Launcher der Entwickler von Tencent verfügbar. Dieser kann auf der offiziellen Webseite kostenlos heruntergeladen werden. Ein Steam-Release ist zwar geplant, dort kann der Titel zum jetzigen Zeitpunkt aber nur auf die Wunschliste gesetzt werden. Nun haben die Macher einen kurzen Teaser auf YouTube veröffentlicht, der ein ganz besonderes Crossover ankündigen soll.

In dem knapp 20 Sekunden langen Teaser ist eine Spielfigur zu sehen, die die unverwechselbare Samurai-Jacke aus CD Projekt Reds Cyberpunk 2077 trägt. Viele Informationen gibt es aktuell noch nicht. In der Beschreibung des Videos heißt es lediglich, dass Spieler in Arena Breakout Infinite bald Zugriff auf spezielle Cyberpunk 2077 Gegenstände haben sollen. Es ist auch noch unbekannt, wann die angekündigte Kooperation startet.

Spielerisch setzt Arena Breakout auf Extraction-Action und Taktik. Spieler können insgesamt fünf Karten in mehreren Modi besuchen. Dabei gibt es sowohl Solo-Einsätze als auch verschiedene Multiplayer-Versionen. Das Spiel setzt einen besonders großen Fokus auf seinen Realismusanspruch. Spieler haben zudem Zugriff auf über 900 Waffen Modifikation und 20 Zubehör Slots.