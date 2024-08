Werbung

Gestern ist ein neuer Extraction-Shooter in den Early Access gestartet. Arena Breakout: Infinite will sich vor allem mit dem Platzhirsch Escape from Tarkov messen, mit welchem das Spiel am ehesten verglichen werden kann. Hinter diesem steht neben den Entwicklern von Morefun Games Tencent, bzw. deren Spiele-Sparte Level Infinite.

Wie üblich für einen Extraction-Shooter, kämpfen die Spieler hier nicht nur gegen NPCs, sondern auch gegeneinander. Dieses PvPvE-Prinzip kommt zudem mit der Funktion, dass man beim Tod die gesamte Ausrüstung, bzw. einen großen Teil davon, verliert. Nur wer es lebend aus dem Krisengebiet heraus schafft, erhält den Loot, den er zuvor gesammelt hat. Besonders die Wahl aus verschiedenen Waffen steht im Fokus des Spiels. Insgesamt gibt es mehr als 600 verschiedene Waffenmodifikationen, die genutzt werden können, um die eigene Lieblingswaffe genau auf den gewünschten Spielstil anzupassen.

Aktuell gibt es Arena Breakout: Infinte nur über den hauseigenen Launcher, der auf der offiziellen Webseite heruntergeladen werden muss. Allerdings gibt es bereits eine Steam-Page, auf der das Spiel auch zeitnah erscheinen soll. Da es sich um ein Free2Play-Modell handeln wird, wird das Bezahlmodell des Spiels natürlich kritisch beäugt. Im Vorfeld haben die Entwickler bereits betont, dass es keine Pay2Win-Mechaniken geben soll. Einige Fans zweifeln jedoch an dieser Aussage. Es wird im Spiel nämlich eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft geben. Diese bietet einen größeren Secure Container. Items, die sich darin befinden, gehen beim Tod nicht verloren. Je nach Umsetzung erhalten zahlende Mitglieder dadurch durchaus einen klaren Vorteil im Spiel.

Ob sich das Spiel wirklich gegen die große Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Tatsächlich wurde das Spiel aber bereits eine Million Mal auf die Steam-Wunschliste von Spielern gesetzt. Das wäre zumindest ein guter Anfang.