Am 10. Juni 2025 ist mit Dune: Awakening die Multiplayer Umsetzung des aktuell beliebten SciFi Franchise rund um den Wüstenplaneten Arrakis gestartet. Während die Spieler noch bis nächstes Jahr auf die Konsolen-Versionen des MMOs warten müssen, haben die Entwickler nun in einem Brief des Creative Directors Joel Bylos angekündigt, dass man das Late Game und vor allem die PvP-Elemente überarbeiten wird.

Grund dafür dürfte der Unmut vieler Spieler darüber sein, dass bestimmte PvP-Elemente nicht übergangen werden können. Spieler, die sich nur mit PvE befassen, oder alleine den Wüstenplanet erkunden wollen, sollen zukünftig mehr angesprochen werden. Man will hier einen Kompromiss zwischen der ursprünglichen Ausrichtung des Spiels und den Wünschen der Spieler finden. In dem Brief geht Bylos darauf ein, dass man am Kernkonzept der Tiefen Wüste festhalten will. Dabei handelt es sich um das PvP-Gebiet. Man wolle aber darauf achten, dass man PvE-Spieler nicht länger zwingt, sich auf Kämpfe mit anderen einzulassen, um guten Loot zu erhalten.

Damit diese Spieler nicht vom Endgame ausgeschlossen werden, will man einige Gebiete der Tiefen Wüste ab sofort als sogenannte Partial Warfare Bereiche kennzeichnen. Spieler können dort Teststationen erkunden und die begehrten T6-Ressourcen ernten. Gebiete wie Landraad-Kontrollpunkte, Schiffswracks und die größten Gewürzfelder werden aber weiterhin als PvP-Gebiete ausgewiesen. Dort gibt es nach wie vor die wertvollsten Belohnungen, die jedoch hart umkämpft sind.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass man die Probleme des PvP-Systems angehen will. Ornithopter mit Raketenantrieb verlieren an Geschwindigkeit und Wendigkeit. Raketen erzeugen jetzt mehr Hitzebelastung, Thruster geben künftig unabhängig von Flügeln den maximalen Speed‑Bonus und ein neuer Raketenwerfer der Stufe 5 wird für Bodeneinheiten eingeführt. Geplant sind außerdem Dungeons mit Bossen und Endgame‑Loot, spezialisierte Aufträge, Lieferaufträge mit nicht-stapelbaren Komponenten und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Raids. Der gesamte Blogpost im Original findet sich auf der Homepage des Spiels.