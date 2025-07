Werbung

Die polnischen Entwickler von Techland sind bekannt für ihre Shooter-Reihen. Zu den bekanntesten Spielen des bereits 1991 gegründeten Studios zählen Call of Juarez, Dead Island und Dying Light. Nun hat das Studio offiziell bekannt gegeben, dass es zwei seiner kommenden Spiele eingestellt hat.

Grund für das Ende der beiden Titel sind die schlechten Verkaufszahlen des aktuellen Jahres. So hat man 2024 rund 34 Millionen US-Dollar Verlust eingefahren. Bereits im Jahr davor hatte Techland ein Minus von 25 Millionen gemeldet. Die Neuigkeiten wurden via Pressemitteilung verschickt. Darin heißt es, dass die Ressourcen, die durch die Streichung der beiden Spiele frei wurden, innerhalb des Unternehmens verlagert wurden. Techland hat klargestellt, dass die Einsparungen keine Entlassungen mit sich bringen. Dies betonten die Entwickler wahrscheinlich mit Blick auf Microsofts kürzliche Streichung von 9.000 Stellen.

Techland hat nicht offiziell bestätigt, welche Projekte genau abgebrochen wurden. Eines davon wurde intern als Project Cornerstone bezeichnet. Es soll stark vom Star-Wars-Universum inspiriert gewesen sein. Kernelement wäre die Bewegung von Objekten durch macht-ähnliche Kräfte gewesen.

Als erstes gehen die Bemühungen des Studios nun in die Entwicklung von Dying Light: The Beast. Das Spin-Off zu Dying Light 2 soll bereits am 22. August 2025 erscheinen. Das Unternehmen hofft dadurch auch ausreichende Gewinne zu erzielen, um seine Finanzen zu sanieren. Nach der Veröffentlichung will man nähere Informationen zu kommenden Spielen geben. In einem Artikel mutmaßt Insider Gaming, dass es sich dabei um einen neuen Teil von Call of Juarez handeln könnte. Immerhin ist der letzte Teil der Shooter-Reihe bereits vor zwölf Jahren erschienen.

Ob es wirklich ein neues Juarez-Spiel geben wird, zeigt sich frühestens nach dem Release von The Beast und ist möglicherweise auch davon abhängig, wie erfolgreich der Zombie-Shooter wird.