Nachdem Dying Light 2: Stay Human bereits 2022 erschienen ist, arbeiteten die Entwickler zunächst an einer Erweiterung namens The Beast. Schließlich hat man jedoch beschlossen, dass man genug Inhalte für ein eigenständiges Spiel produziert habe. So gab man bereits im September 2024 bekannt, dass Dying Light: The Beast der nächste Teil der Reihe werden soll. Mittlerweile gibt es einen Release-Termin: Am 22. August 2025 soll das Spiel erscheinen.

Das Summer Game Fest Anfang Juni bot Journalisten die Möglichkeit, die allererste Gameplay-Demo zu testen. Das Spiel bringt auch einen alten Bekannten zurück. Kyle Crane, der Held aus dem ursprünglichen Dying Light, wartet auf ein neues Abenteuer. In den Jahren, die seit Teil eins vergangen sind, wurde er gefangen gehalten. Der Baron hat genetische Experimente an ihm vollzogen und ihn in einen Mensch-Zombie-Hybriden verwandelt. Durch seine Modifikationen zum Biest erwartet die Spieler ein neues Element, da neben dem gewohnten, schnellen Parkour nun auch brutale Kämpfe warten.

Zu Beginn von Dying Light: The Beast haben Spieler noch nicht die volle Kontrolle über Kyles Kräfte. Diese werden im Verlauf des Spiels nach und nach kontrollierbar. Weiterhin versprechen die Entwickler, dass die Nacht wieder gruseliger und gefährlicher werden soll, nachdem einige Spieler das bei Teil 2 gefordert hatten.

Die in der Gameplay-Demo gezeigte Mission ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein beliebiger Tag in der verfallenden, postapokalyptischen Welt von Castor Woods aussehen soll. Dort war neben den gewohnten Straßenschluchten und Ruinen, die aus den Vorgängern bereits bekannt sind, auch der Wald spielbar. Dying Light: The Beast soll ein echtes Open-World-Spiel werden.

Laut den Entwicklern ist es nicht nur etwas für Spieler, die die anderen Spiele der Serie kennen. Die Geschichte von Kyle soll der perfekte Einstieg in die Serie werden. Dying Light: The Beast erscheint am 22. August 2025 für PC und Xbox Series X/S. Auf Steam kann der Titel zum Preis von 59,99 Euro vorbestellt werden.