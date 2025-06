Werbung

Netflix nimmt tiefgreifende Veränderungen in seinem Spielekatalog vor und entfernt im Juli mehr als 20 Titel aus dem Angebot, darunter mit Hades und Monument Valley auch preisgekrönte und international beliebte Spiele. Diese Entscheidung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, bei der der Streaming-Anbieter seinen Fokus stärker auf eigene Inhalte und eine gezieltere Auswahl an Genres legen will.

Betroffen sind zahlreiche Indie- und Premium-Spiele, die bislang als Aushängeschilder der Netflix Games-Sparte galten. Hades wird bereits am 1. Juli aus dem Programm genommen, während die meisten anderen Spiele bis zum 14. Juli spielbar bleiben. Die Liste umfasst unter anderem Braid: Anniversary Edition, Death’s Door, Katana ZERO, Raji: An Ancient Epic, The Case of the Golden Idol sowie alle drei Teile von Monument Valley. Auch bekannte Kindertitel wie CoComelon: Play with JJ oder Ludo King sowie Franchise-Adaptionen wie Rainbow Six: SMOL sind betroffen.

Die Auswahl der entfernten Spiele lässt erkennen, dass Netflix nicht nur ältere oder wenig gespielte Titel ausmustert. Mehrere Spiele wurden erst kürzlich veröffentlicht, darunter Carmen Sandiego im Januar 2025 oder Monument Valley 3, das eigens für Netflix entwickelt wurde und zunächst exklusiv auf der Plattform erschien. Das unterstreicht, dass die Maßnahme nicht primär der Bereinigung alter Inhalte dient, sondern eine grundsätzliche Kurskorrektur darstellt.

Netflix plant, sich künftig auf vier Spielkategorien zu konzentrieren: narrative Spiele, Kindertitel, Partyspiele und sogenannte Mainstream-Spiele mit möglichst breiter Zielgruppe. Eigenproduktionen sollen dabei in den Mittelpunkt rücken. Große Indie- oder AAA-Titel, die nicht auf Netflix-eigene Marken oder Studios zurückgehen, werden künftig seltener Teil des Portfolios sein. Die Veröffentlichungsgeschwindigkeit neuer Spiele soll reduziert werden, um gezielter auf Inhalte zu setzen, die langfristig zu Marke und Nutzungskontext passen.

Zudem will Netflix stärker auf das Spielen am Fernseher setzen. Erste Umsetzungen für das Big-Screen-Gaming sind noch für dieses Jahr geplant. Mobile Games sollen weiterhin Bestandteil des Angebots bleiben, jedoch mit einem veränderten Fokus auf Genres, die mit dem allgemeinen Netflix-Erlebnis harmonieren – insbesondere Adaptionen eigener Inhalte oder familienfreundliche Spiele.