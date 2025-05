Werbung

Erst kürzlich mussten die Entwickler von Dune: Awakening, Funcom, bekanntgeben, dass ihr Spiel erst im Juni statt wie geplant im Mai erscheinen wird. Als Release-Termin ist aktuell der 10. Juni 2025 vorgesehen. Das Spiel soll dann jedoch nur für PC erscheinen. Die Entwickler haben sich nun dazu geäußert, dass der Release der Konsolenversionen wohl erst im nächsten Jahr stattfinden wird

Dies gaben die Macher in einer Fragerunde auf Reddit bekannt. Dort hieß es, dass die Konsolenports nicht vor Ende 2025 erscheinen werden. Man plane aber, sie vor Ende 2026 zu veröffentlichen. Damit haben Fans der Bücher oder Filme nun zwar ein Jahr, aber dennoch einen recht großen Zeitraum, in welchem die Spiele erscheinen sollen.

Es gab aber auch gute Nachrichten. So hat man die Pläne präsentiert, wie man das Spiel mit neuen Inhalten versorgen will. Erweiterungen seien für mehrere Jahre geplant. Diese beinhalten nicht nur saisonale Events, sondern auch neue Gebiete und Handlungsstränge. Dabei soll grob alle drei Monate ein größeres Update im Spiel gelauncht werden.

Funcom gab bekannt, dass auch Solospieler eine gute Zeit in Dune Awakening haben können. So soll das MMO ebenfalls einen großen Wert auf PvE-Inhalte und vor allem auf die Story des Spiels legen. Allerdings müssten Spieler auch bedenken, dass diese natürlich nicht so schnell nachproduziert werden können. Die Multiplayer-Parts hingegen sind quasi endlos. Wer alleine spielt, muss dennoch nicht auf große Basen verzichten. So sollen auch Einzelkämpfer im Stande sein, große Gebäude und ganze Basen alleine aus dem Boden zu stampfen. Die Anzahl der darin befindlichen Gebäude ist allerdings pro Person begrenzt. Wer möchte, kann sich die PC-Version von Dune Awakening beispielsweise auf Steam ab 49,99 Euro vorbestellen. Dort stehen auch die Deluxe Edition und die Ultimate Edition für einen Aufpreis zur Verfügung. Es gibt zudem noch die Möglichkeit, Zugriff zum Beta-Wochenende im Mai zu beantragen.