Prince of Persia Sands of Time Remake soll doch noch erscheinen

Prince of Persia Sands of Time Remake soll doch noch erscheinen

Werbung

Bereits seit 1989 existiert die Prince-of-Persia-Reihe. Inklusive Spin-Offs sind seither über 20 Spieleableger erschienen, die zu dem Franchise gehören. 2010 wurde sogar eine Filmumsetzung produziert. Seit 2001 gehören Ubisoft die Rechte an den Spielen. Letztes Jahr erschien mit The Lost Crown der aktuelle Vertreter des Franchise. Auf metacritic erhält der Sidescroller einen Metascore von 86 und eine Nutzerwertung von 8,4.

Der französische Publisher startete allerdings bereits 2003 eine eigene Reihe innerhalb der Serie. 2003 erschien der erste von vier Teilen aus der Sands-of-Time-Saga. Bereits 2020 kündigte Ubisoft ein Remake des Spiels an. Seither wurde es ruhig und es kamen weder ein Spiel noch neue Informationen. Fans vermuteten, dass der Titel möglicherweise Ubisofts eigenen Problemen zum Opfer gefallen sei. Nachdem man sich nun aber durch eine Zusammenarbeit mit Tencent sanieren möchte, gab es neue Informationen.

Auf dem X-Account des Spiels hat mein ein kurzes Update veröffentlicht. Diesem zufolge befindet man sich mitten in der Arbeit. Das Team sei mit Herzblut bei der Sache und ein gutes Spiel zu entwickeln. Abschließend hat man sich für die Geduld der Fans bedankt.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Ganz freiwillig hat man das Update allerdings nicht gepostet. Vor einer Woche gab es bereits einen Post, der ein Event anteasern sollte. Jedoch kein Prince-of-Persia-Event, sondern eines für For Honor. Man hatte lediglich die Social-Media-Accounts verwechselt. Obwohl die Nachricht umgehend gelöscht wurde, sah man sich nun scheinbar gezwungen, ein Update zum richtigen Titel zu geben.

Einen festen Release-Termin hat das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time noch nicht. Nach den letzten Informationen soll es jedoch nicht vor 2026 erscheinen. Wenn Ubisoft das Spiel wirklich im nächsten Jahr veröffentlichen will, sollte es in den nächsten Monaten weitere Informationen dazu geben.