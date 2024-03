Prince of Persia - The Lost Crown

Am 18. Januar 2024 erschien Prince of Persia: The Lost Crown. Das Spiel ist der neueste Ableger der Reihe, die bereits seit 1989 läuft. Mit verschiedenen Ablegern und Spin-Offs sind mittlerweile mehr als ein Dutzend Teile erschienen. The Lost Crown wurde für Nintendo Switch, XBox, Playstation und PC veröffentlicht.

Mit Warrior's Path erschien nun das erste große Update. Neben einigen Bug-Fixes und neuen Outfits kommen auch zwei komplett neue Spielmodi ins Spiel. Der Permadeath-Modus sowie der Speedrun-Modus wurden neu hinzugefügt. Wie der Name vermuten lässt, bringt Permadeath den dauerhaften Tod ins Spiel. Es steht nur ein Leben zur Verfügung. Wer mit diesem Spielmodifikator stirbt, muss ein neues Spiel beginnen. Um den Permadeath-Modus zu aktivieren, muss einfach ein neues Spiel gestartet werden. Die Option steht dann zur Auswahl. Wer es schafft, das Spiel in diesem Modus zu beenden, erhält ein neues Outfit. Schafft man das Spiel im Permadeath-Modus auf dem Schwierigkeitsgrad Unsterblich, schaltet man sich ein weiteres Outfit frei.

Der Speedrun-Modus bietet einen Wettlauf gegen die Zeit. Spieler sollen eigene Rekorde brechen und versuchen Best-Zeiten in den Levels zu knacken. Wer die vorgegebenen Zeiten der Entwickler schlägt, kann sich auch hier auf ein neues Outfit freuen. Außerdem kann man nun Schatzkarten von Fariba im Hafen mit Zeitkristallen kaufen. Mit jeder gekauften Schatzkarte wird der Standort aller Truhen in einem zuvor besuchten Gebiet auf der Karte des Auges des Wanderers angezeigt. Um eine Schatzkarte kaufen zu können, muss zuerst die entsprechende Karte des betreffenden Gebiets gekauft werden. Nach Beendigung der Hauptgeschichte des Spiels kann eine spezielle Karte für Fariba gekauft werden. Sie enthüllt alle Machtgegenstände, die im Spiel noch zu finden sind, im gesamten Berg Qaf.

Dem Spiel wurden auch neue Zugänglichkeitsoptionen hinzugefügt. Über Omnidirektionales Parieren lassen sich Angriffe parieren, die von hinten, oben oder unten kommen. Der Schwierigkeitsgrad kann nun freie konfiguriert werden als zuvor. Wer möchte, kann das HUD ab jetzt deaktivieren. Mit dem Download des neuen Updates wird sofort ein neues Outfit freigeschaltet. Drei weitere Outfits müssen in den neuen Modi freigeschaltet werden: