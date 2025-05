Werbung

Mit dem Microsoft Game Pass haben Abonnenten die Möglichkeit, auf eine große und häufig aktualisierte Bibliothek an Spielen zurückzugreifen. Neuere Spiele wie beispielsweise das aktuelle Doom: The Dark Ages erscheinen oftmals zum Release als Bestandteil des Angebots. Nun wurden allerdings gleich mehr als 50 Spiele auf einmal zum Katalog hinzugefügt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um neue Titel, sondern um Klassiker aus den 80er- und 90er-Jahren.

Die Spiele entstammen einer Kooperation zwischen Xbox und Antstream Arcade. Sie sind für alle Game-Pass-Mitglieder weltweit abrufbar und in allen Stufen der Mitgliedschaft enthalten. Gemeinsam ist allen Spielen, dass sie von Activision, die mittlerweile zu Microsoft gehören, entwickelt wurden.

Mit diesem Schritt möchte man laut Pressemitteilung den Erhalt von Spielen und deren Abwärtskompatibilität sicherstellen. Somit will man auch jüngeren Spielern die Möglichkeit geben, Klassiker auf modernen Konsolen zu spielen.

Zu den Highlights unter den Spielen zählen mit Sicherheit Pitfall!, Grand Prix, Caesar 2 und Atlantis. Die Spiele sind über Cloud-Gaming ebenso abrufbar, wie über die Xbox-App oder die Konsole direkt. Microsoft hat weiterhin bekannt gegeben, dass man die Retro-Classics-Sammlung noch erweitern will. Insgesamt über 100 Titel, die von Activision und Blizzard entwickelt wurden, möchte man in den nächsten Monaten in das Abo bringen.