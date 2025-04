Werbung

Kooperationen sind bei vielen Online-Spielen durchaus üblich. So führt beispielsweise Fortnite des Öfteren ungewöhnliche Crossover Events im Spiel ein. Nun gibt es auch beim Franchise rund um Diablo eine solche Kooperation mit gleich drei Akteuren. Neben Blizzards Spielen geht es auch um den Manga Berserk von Kentaro Miura. Den Soundtrack zu dem Zusammentreffen liefert die finnische Heavy Metal Band Beast in Black. Dafür hat diese am 29. April 2025 ein Musikvideo zu dem eigens erstellten Song Enter the Behelit veröffentlicht. Das Video gibt es auf YouTube zu sehen.

Das Zusammentreffen zwischen Berserk und Diablo startet am 1. Mai 2025 in Diablo Immortal, am 6. Mai folgen passende Events in Diablo 4. Diese sind Teil von Season 8, die heute im Action-RPG startet. Darin geht es um die Rückkehr des großen Übels Belial. Während des Berserk-Crossovers werden Spieler im Mai die Möglichkeit haben, verschiedene Cosmetics freizuschalten, die sich an dem Manga-Universum orientieren. Dazu zählen die Berserker-Rüstung für den Barbaren, der Skull Knight Skin für den Totenbeschwörer und das Ingame-Haustier Chimimoryo. Natürlich wird auch der Ingame-Shop um passende Items erweitert.

In Diablo Immortal gibt es ebenfalls eine Berserker-Rüstung als Belohnung. Hinzu kommen eine Rüstung, die an die Figur Griffith aus Berserk angelehnt ist, ein Golem und ein Bosskampf gegen Nosferatu Zodd, der direkt aus der Berserk-Serie stammt.

Die Single Enter the Behelit von Beast in Black soll die Kooperation musikalisch untermalen. Die finnische Band gibt an, dass viele ihrer Songs und auch der Bandname selbst direkt durch die Geschichte von Berserk und ihre Charaktere inspiriert sind. Daher hat man sich auch für die Band entschieden. Das Lied wurde streng limitiert auf 200 Maxi Singles aus schwarz-rotem Vinyl gepresst. Auf dem Cover sind Artworks von Diablo und Berserk zu sehen. Auch das Musikvideo zeigt Szenen, die direkt von den beiden Franchises stammen.