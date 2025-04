Terminator-Skin in Call of Duty sorgt für Ärger

Mit Call of Duty: Black Ops 6 ist im Oktober 2024 der aktuellste Ableger der beliebten Shooter-Serie erschienen. Wir waren damals auf einem Preview-Event zu Besuch und haben den Titel auch zum Release noch einmal angespielt. Seither wird das Spiel regelmäßig mit größeren und kleineren Updates versorgt. Kürzlich wurde auch die vielfach von Fans gewünschte Karte Verdansk wieder ins Spiel eingefügt. Eine andere Neuerung, die den Multiplayer-Part beziehungsweise Call of Duty Warzone betrifft, stößt allerdings auf weniger Gegenliebe.

Normalerweise würde man annehmen, dass der Skin eines Terminators aus den gleichnamigen Filmen eher ein Ziel auf zwei Beinen ist. Schließlich sind die Blechkameraden in dem Film langsam und schwerfällig unterwegs und dank ihrer verchromten Körper und großen Statur auch nicht besonders leicht zu übersehen. Genau das Gegenteil wird dem Terminator-Skin nun aber bei Call of Duty unterstellt. Einige Spieler fordern gar, dass der Skin aus dem Spiel komplett entfernt werden soll.

Der Endo Titanium Core für den Operator T-800 verschmilzt in den Augen vieler Spieler nämlich zu sehr mit der Landschaft. Dadurch sind Spieler, die diesen Skin nutzen, wesentlich schwerer zu sehen und in der Folge auch zu treffen, als andere Spieler. Was das Ganze für viele besonders ärgerlich macht, ist der Umstand, dass der Skin kostenpflichtig ist. Dadurch stehen natürlich auch Pay to Win Vorwürfe im Raum.

Activision hat sich der Beschwerden angenommen. So hat man bereits am 7. April 2025 per Post auf X verlauten lassen, dass man die Optik des heiß diskutierten Skins mit einem Patch anpassen möchte. Dieser Patch erschien auch bereits einen Tag später. Die Patchnotes verraten, dass der Skin eine Sichtbarkeitsanpassung erhalten hat, die die Zielidentifikation einfacher machen soll. Aktuell hält die Diskussion in der Community jedoch noch an, ob diese Anpassung den gewünschten Effekt hatte. Möglicherweise wird man hier in Zukunft noch einmal nachbessern. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Skin erschienen ist, der durch seine schlechte Sichtbarkeit für Diskussion sorgt.