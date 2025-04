Werbung

Erst kürzlich hat Ubisoft bekannt gegeben, dass man nach finanziellen Schwierigkeiten ein neues Unternehmen gründen werde. Dieser Ableger wird sich um die drei großen Marken Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six kümmern. Bei diesen Plänen hat man sich allerdings noch nicht zur Zukunft der Strategie-Reihe Die Siedler geäußert.

Die letzten Siedler-Spiele liefen nicht besonders gut für Ubisoft. Zusätzlich zu den Vollpreistiteln gibt es schon seit 2010 auch eine Online-Variante mit dem simplen Namen Die Siedler Online. Nun hat Ubisoft bekannt gegeben, dass man sich nicht weiter um diesen Ableger kümmern möchte. Das Spiel soll neuen Verantwortlichen übergeben werden.

Die Wahl fiel hier auf das deutsche Studio CipSoft. Damit ist zumindest dieser Teil der Reihe zurück in Deutschland, nachdem sich hier die ursprünglichen Wurzeln des Spiels befanden. Das neue Entwicklerteam bittet die Fans allerdings um Geduld, denn der Umbau wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Gerade werden die Dateien in die Infrastruktur des Unternehmens übertragen. Sobald dies abgeschlossen ist, will man das Aufbauspiel weiterentwickeln.

Der Deal umfasst nicht nur die Spieldateien, sondern das gesamte Team von Die Siedler Online. Alle Angestellten wechseln zusammen mit ihrem Spiel zu Cipsoft. Wer einen Account für Die Siedler Online erstellen möchte, kann dies kostenlos auf der offiziellen Webseite tun.